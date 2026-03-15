O primeiro caso de covid-19 no Brasil completou seis anos no dia 26 de fevereiro. Após seis anos e uma pandemia, a doença ainda tem incidência em Franca. Em 2025, foram contabilizados 1.599 casos de covid-19, cerca de 133 casos por mês. Já em 2026, a cidade tem registros de 238 casos registrados, o que mantém a média do ano passado.
Franca registrou o primeiro caso positivo de covid-19 em 27 de março de 2020. A primeira morte pela doença foi confirmada em 12 de abril do mesmo ano.
Antes mesmo da confirmação inicial, o município adotou medidas restritivas e decretou o primeiro lockdown em 20 de março, com vigência até o dia 27, por decisão do então prefeito Gilson de Souza.
Com o avanço dos casos, as restrições foram prorrogadas e passaram a seguir determinações do Governo do Estado de São Paulo, permanecendo em vigor por meses, até a flexibilização anunciada em 1º de agosto de 2021.
Entre 27 de março de 2020 e 2 de agosto de 2025, quando o SUS interrompeu a atualização do painel sobre a doença, Franca registrou 39.491 casos da doença e 1.359 mortes por covid.
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