O homem ferido no grave acidente de trabalho registrado na manhã desta sexta-feira, 27, foi identificado como o pedreiro francano Solimar Batista, de 40 anos, morador do bairro Santa Terezinha, zona norte de Franca. Ele trabalhava na obra de uma casa no condomínio Morada do Lago, em Patrocínio Paulista, quando o beiral da construção cedeu durante a retirada das escoras de sustentação, provocando o desabamento da estrutura sobre ele.

A equipe de reportagem do Portal GCN/Sampi esteve no local e apurou que Solimar participava da remoção das escoras quando houve o colapso repentino. O beiral caiu e atingiu o trabalhador, causando ferimentos graves.

Outros operários que atuavam na obra presenciaram o momento do acidente e acionaram imediatamente o socorro.