GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FERIMENTOS GRAVES

Pedreiro de Franca fica em estado grave após beiral desabar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pedreiro sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros

O homem ferido no grave acidente de trabalho registrado na manhã desta sexta-feira, 27, foi identificado como o pedreiro francano Solimar Batista, de 40 anos, morador do bairro Santa Terezinha, zona norte de Franca. Ele trabalhava na obra de uma casa no condomínio Morada do Lago, em Patrocínio Paulista, quando o beiral da construção cedeu durante a retirada das escoras de sustentação, provocando o desabamento da estrutura sobre ele.

A equipe de reportagem do Portal GCN/Sampi esteve no local e apurou que Solimar participava da remoção das escoras quando houve o colapso repentino. O beiral caiu e atingiu o trabalhador, causando ferimentos graves.

Outros operários que atuavam na obra presenciaram o momento do acidente e acionaram imediatamente o socorro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Patrocínio Paulista realizaram os primeiros atendimentos, ainda no canteiro de obras. Em seguida, Solimar foi encaminhado com urgência para a Santa Casa de Franca.

Segundo informações levantadas, ele sofreu fratura grave no braço esquerdo e ferimentos na perna direita. O braço ficou bastante machucado devido ao impacto da estrutura. O estado de saúde é considerado grave.

As circunstâncias do desabamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

