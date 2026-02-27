A Guarda Civil Municipal de Pedregulho recuperou, na noite dessa quinta-feira, 26, uma motocicleta com registro de furto e sinais de adulteração no bairro Jardim Esmeralda.

De acordo com a corporação, os guardas civis Guilherme e Rodrigues realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram uma motocicleta Honda CG 125 preta, com placa BRA-50CC. A equipe passou a acompanhar o veículo à distância e constatou que o emplacamento não correspondia ao modelo abordado.

Diante da suspeita, os agentes tentaram realizar a abordagem. O condutor estacionou em frente à própria residência e entrou no imóvel, sendo chamado pelos guardas a retornar. Ele foi submetido a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à ocorrência.