A Guarda Civil Municipal de Pedregulho recuperou, na noite dessa quinta-feira, 26, uma motocicleta com registro de furto e sinais de adulteração no bairro Jardim Esmeralda.
De acordo com a corporação, os guardas civis Guilherme e Rodrigues realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram uma motocicleta Honda CG 125 preta, com placa BRA-50CC. A equipe passou a acompanhar o veículo à distância e constatou que o emplacamento não correspondia ao modelo abordado.
Diante da suspeita, os agentes tentaram realizar a abordagem. O condutor estacionou em frente à própria residência e entrou no imóvel, sendo chamado pelos guardas a retornar. Ele foi submetido a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à ocorrência.
Após a verificação dos sinais identificadores, foi constatado que o número do motor correspondia a uma Honda CG 125 Fan preta, ano 2007, com registro de furto ocorrido em 21 de dezembro de 2024, em Franca.
Questionado, o condutor afirmou que desconhecia a irregularidade e relatou ter adquirido a placa pelo site Mercado Livre, instalando-a na motocicleta após a compra.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permanece à disposição da Justiça.
