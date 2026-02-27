A Francana anunciou um "pacotão" de reforços para a sequência do Campeonato Paulista Série A3. A competição entra na parte final da fase de classificação e o clube esmeraldino se encontra próximo à zona de rebaixamento.
A Veterana ocupa a 13ª posição, com 6 pontos, à frente apenas do Desportivo Brasil, também com seis pontos, Suzano e Itapirense, ambos com 5 pontos cada um. De acordo com o regulamento, os dois últimos colocados na fase de classificação descem para a Série A4. Restam seis rodadas para o término desta fase.
O clube anunciou nesta semana o meia/atacante Eduardo Pedrotti, 28 anos, e o lateral direito Lucas Evangelista, de 31 anos. Os dois jogadores estavam jogando pelo Esporte Clube Democrata, de Governador Valadares (MG).
Também foi anunciado o volante Felipe Alves, 34 anos, que já estreou na última quarta-feira, na partida contra o Rio Branco, e que também estava no EC Democrata. Os dois primeiros já treinam com o elenco e aguarda seus nomes serem divulgados no BID (Boletim Informativo Diário).
O clube informou nesta sexta-feira, 27, que poderá anunciar outros jogadores ainda. “Estamos acompanhando outros atletas”, informou a assessoria da Veterana.
A equipe está há quatro jogos sem vencer. O próximo jogo da Francana na A3 será neste domingo, 1º, às 15h, contra o Paulista, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.
