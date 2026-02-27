Parte do muro de uma construção residencial, em um condomínio caiu sobre uma pessoa em Patrocínio Paulista. O acidente aconteceu no Residencial Morada do Lago, área onde há diversas casas em fase de construção.

Quando a equipe de reportagem chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia socorrido a vítima e a encaminhado para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde não foi oficialmente divulgado.

No condomínio, restava apenas o cenário do acidente. Parte da estrutura do muro estava no chão. Não havia moradores, trabalhadores ou responsáveis pela obra no local no momento do registro.