27 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
URGENTE

Beiral desaba e atinge pessoa em condomínio

Por Laís Bachur | de Patrocínio Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Parte do beiral caída ao chão, em frente a construção
Parte do beiral caída ao chão, em frente a construção

Parte do beiral de uma construção residencial, em um condomínio caiu sobre uma pessoa em Patrocínio Paulista. O acidente aconteceu no Residencial Morada do Lago, área onde há diversas casas em fase de construção.

Quando a equipe de reportagem chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia socorrido a vítima e a encaminhado para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde não foi oficialmente divulgado.

No condomínio, restava apenas o cenário do acidente. Parte da estrutura do beiral estava no chão. Não havia moradores, trabalhadores ou responsáveis pela obra no local no momento do registro.

Mais informações serão apuradas e atualizadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários