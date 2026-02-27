O homem apontado como autor da agressão brutal contra a ex-companheira em Franca se apresentou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na tarde dessa quinta-feira, 27. Valdivino Pereira dos Santos, de 42 anos, foi preso após prestar depoimento.
Depois de ser ouvido, ele foi encaminhado à cadeia pública. Nesta sexta-feira, 28, deverá passar por audiência de custódia.
A vítima, uma mulher de 40 anos, continua internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de Franca, sem qualquer previsão de alta.
A confirmação da equipe da Santa Casa de Franca é de que a mulher permanece hospitalizada, sob cuidados intensivos, com quadro considerado extremamente delicado.
A vítima deu entrada na unidade de saúde após sofrer uma grave lesão na cabeça. O caso foi registrado na rua Carlos Maranha, na última sexta-feira, 20.
Contra o ex-companheiro já existia uma medida protetiva em favor da mulher.
Como o caso aconteceu
Segundo apuração da reportagem, na noite de quinta-feira, 19, o homem teria ido até a casa do pai da vítima e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto III.
Na manhã seguinte, sexta-feira, ele retornou à casa do ex-sogro dizendo que a mulher teria sofrido uma queda, estava desacordada e precisava de socorro.
Desesperado, o pai foi até o endereço indicado e encontrou a filha caída próxima ao portão, inconsciente e com intenso sangramento. Ele a colocou no carro e a levou imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
À equipe médica, o pai relatou a versão apresentada pelo ex-companheiro.
Lesão não era compatível com queda
Durante os primeiros atendimentos, os profissionais de saúde perceberam que o ferimento na cabeça não era compatível com uma simples queda.
Diante da gravidade da lesão e das suspeitas levantadas, a Polícia Militar foi acionada.
Os policiais acompanharam o pai até a casa do suspeito, mas ele já havia fugido.
No interior do imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de sangue e um martelo com fios de cabelo presos. O objeto foi apreendido e reforça a suspeita de que tenha sido utilizado na agressão.
Investigação segue em andamento
Com a apresentação do acusado à DDM e a prisão formalizada, o caso segue sob investigação. A Polícia Civil apura todos os detalhes da agressão.
Enquanto isso, a mulher permanece internada na UTI da Santa Casa de Franca, lutando pela vida, sem previsão de alta.
