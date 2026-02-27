O homem apontado como autor da agressão brutal contra a ex-companheira em Franca se apresentou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na tarde dessa quinta-feira, 27. Valdivino Pereira dos Santos, de 42 anos, foi preso após prestar depoimento.

Depois de ser ouvido, ele foi encaminhado à cadeia pública. Nesta sexta-feira, 28, deverá passar por audiência de custódia.

A vítima, uma mulher de 40 anos, continua internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de Franca, sem qualquer previsão de alta.