27 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta sexta, 27, em Franca:

Nome: Jorge Luiz Lopes 
Idade: 74 anos
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Nara de Castro Magrin
Idade: 96 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h30

