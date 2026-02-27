Veja o obituário desta sexta, 27, em Franca:

Nome: Jorge Luiz Lopes

Idade: 74 anos

Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Nara de Castro Magrin

Idade: 96 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h30