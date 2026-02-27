Veja o obituário desta sexta, 27, em Franca:
Nome: Jorge Luiz Lopes
Idade: 74 anos
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Nara de Castro Magrin
Idade: 96 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.