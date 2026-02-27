Um homem de 39 anos, condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado na noite de quinta-feira, 26, na Vila São Sebastião, em Franca.

De acordo com as informações da polícia, o preso era considerado procurado pela Justiça e foi localizado durante ação da Força Tática. Participaram da ocorrência o sargento R. Andrade e os cabos Wesley e Monteiro, que realizaram a abordagem e efetuaram a detenção.

O crime pelo qual o acusado foi condenado envolve abuso sexual contra a própria sobrinha. Como o caso corre em segredo de Justiça, não há detalhes sobre o crime.