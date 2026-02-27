Um homem de 39 anos, condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado na noite de quinta-feira, 26, na Vila São Sebastião, em Franca.
De acordo com as informações da polícia, o preso era considerado procurado pela Justiça e foi localizado durante ação da Força Tática. Participaram da ocorrência o sargento R. Andrade e os cabos Wesley e Monteiro, que realizaram a abordagem e efetuaram a detenção.
O crime pelo qual o acusado foi condenado envolve abuso sexual contra a própria sobrinha. Como o caso corre em segredo de Justiça, não há detalhes sobre o crime.
Após a captura, o capturado foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o delegado de plantão, Telismar Júnior, formalizou a prisão.
Depois do registro da ocorrência, o condenado foi recolhido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
