Um ciclista de 32 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no fim da tarde desta quinta-feira, 26, em Franca.

A colisão aconteceu no fim da alça de acesso da rodovia Ronan Rocha, já na avenida Pedro Henrique Cintra, nas proximidades do Posto Travessia.

O motorista do carro - um Volkswagen Gol prata - acessava a alça de ligação em direção ao Jardim Aeroporto quando ocorreu a colisão. O ciclista estava na contramão no momento da batida.