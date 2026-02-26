27 de fevereiro de 2026
ESTADO GRAVE

Ciclista fica ferido em batida com carro em alça da Ronan Rocha

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Estado do carro e bicicleta após a colisão nesta quinta-feira
Um ciclista de 32 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no fim da tarde desta quinta-feira, 26, em Franca.

A colisão aconteceu no fim da alça de acesso da rodovia Ronan Rocha, já na avenida Pedro Henrique Cintra, nas proximidades do Posto Travessia.

O motorista do carro - um Volkswagen Gol prata - acessava a alça de ligação em direção ao Jardim Aeroporto quando ocorreu a colisão. O ciclista estava na contramão no momento da batida.

Com o impacto, o homem foi arremessado para cima do veículo, atingindo o para-brisa e a parte superior do carro. Ele sofreu ferimentos graves no rosto.

Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do resgate. A vítima foi levada para a Santa Casa de Franca. Os ocupantes do automóvel não ficaram feridos.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

