Jaqueline Oliveira, de 30 anos, foi morta a tiros na noite dessa terça-feira, 24, por volta das 21h40, dentro de uma lanchonete na cidade de Morro Agudo, a 84 km de Franca. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com as informações apuradas, câmeras de segurança registraram toda a ação.

As imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local em um veículo, estaciona na rua e desce. Ele caminha em direção à mesa onde Jaqueline estava sentada.