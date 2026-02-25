Jaqueline Oliveira, de 30 anos, foi morta a tiros na noite dessa terça-feira, 24, por volta das 21h40, dentro de uma lanchonete na cidade de Morro Agudo, a 84 km de Franca. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.
De acordo com as informações apuradas, câmeras de segurança registraram toda a ação.
As imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local em um veículo, estaciona na rua e desce. Ele caminha em direção à mesa onde Jaqueline estava sentada.
Quando percebe a aproximação, a vítima ainda se levanta. Mas, ao se aproximar, o homem já efetua o disparo. Na sequência, mesmo após atingi-la, ele ainda desfere um soco contra a mulher caída. Na mesa ao lado da vítima, um casal jantava tranquilamente quando os disparos foram efetuados. Assustados com a cena repentina e violenta, os dois saíram correndo do local.
Em seguida, o assassino retorna calmamente ao carro e foge. Essa foi a última vez que foi visto até o momento.
Socorro e morte
Jaqueline chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos, em Morro Agudo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
A Polícia Militar esteve no local preservando a cena do crime. A ocorrência segue em andamento e será apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra para as providências cabíveis.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização do suspeito.
O caso é tratado como feminicídio.
