Uma movimentação considerada estranha por moradores terminou com a descoberta de um verdadeiro “estacionamento do crime” dentro de um condomínio residencial em Franca. Cinco veículos furtados foram localizados no estacionamento de visitantes do Franca Garden, na avenida Santa Cruz, em Franca, na noite dessa terça-feira, 24.
Um homem de 38 anos, morador do bloco 20, foi preso em flagrante e confessou aos policiais que eram veículos furtados e havia trocado as placas para revendê-los.
Desconfiança de moradores levou à descoberta
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram abordados por um morador do condomínio. Ele relatou uma movimentação incomum no estacionamento de visitantes.
Segundo o relato, um homem havia chegado ao local com duas caminhonetes Nissan Frontier, o que chamou a atenção dos moradores. A informação era de que o responsável pelos veículos seria um morador do bloco 20.
Diante da denúncia, os policiais entraram no condomínio para averiguar a situação.
Divergência nas placas revelou o esquema
No estacionamento de visitantes, os militares localizaram as duas caminhonetes indicadas. Ao realizarem a consulta das placas, constataram divergência entre a numeração e o chassi dos veículos.
Com a verificação pelo número do chassi, veio a confirmação: as duas caminhonetes eram produtos de furto.
Os policiais, então, seguiram até o apartamento do suspeito. Ele atendeu a equipe e, ao ser questionado sobre a propriedade das caminhonetes, afirmou que os veículos eram dele.
Confrontado sobre a adulteração das placas, o homem confessou que se tratavam de carros furtados e que havia trocado as identificações para revendê-los.
Mais veículos furtados foram encontrados
Durante a abordagem, os policiais perguntaram qual veículo ele utilizava no dia a dia. O homem respondeu que usava um Ford Ka, estacionado em sua vaga no condomínio.
Ao verificarem o automóvel, os militares descobriram que também se tratava de produto de furto, com placa adulterada.
A equipe decidiu então ampliar a fiscalização no estacionamento de visitantes. Em novas consultas, encontraram mais dois veículos na mesma situação: um Toyota Corolla e um Volkswagen Fox, ambos furtados e com placas trocadas.
Ao todo, cinco veículos foram recuperados - duas Nissan Frontier, um Ford Ka, um Toyota Corolla e um Volkswagen Fox.
A Nissan Frontier foi furtada em 15 de fevereiro de 2026, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste (SP). Outra Nissan Frontier, em 29 de janeiro de 2026, em Rio Claro (SP). O VW Fox foi furtado em 17 de dezembro de 2025, em Franca. O Toyota Corolla foi levado no dia 19 de fevereiro de 2026, em Ribeirão Preto. E o Ford Ka, furtado em 17 de agosto de 2025, também em Ribeirão Preto.
Prisão e encaminhamento
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem de 38 anos. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e, posteriormente, transferido para a cadeia pública.
Os veículos foram recolhidos e passarão pelas diligências necessárias antes de serem devolvidos aos proprietários.
O caso agora segue sob investigação para apurar se há outras pessoas envolvidas no esquema e se existem mais veículos furtados ligados ao suspeito.
