Uma movimentação considerada estranha por moradores terminou com a descoberta de um verdadeiro “estacionamento do crime” dentro de um condomínio residencial em Franca. Cinco veículos furtados foram localizados no estacionamento de visitantes do Franca Garden, na avenida Santa Cruz, em Franca, na noite dessa terça-feira, 24.

Um homem de 38 anos, morador do bloco 20, foi preso em flagrante e confessou aos policiais que eram veículos furtados e havia trocado as placas para revendê-los.

Desconfiança de moradores levou à descoberta

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram abordados por um morador do condomínio. Ele relatou uma movimentação incomum no estacionamento de visitantes.