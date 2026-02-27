Motoristas que precisaram passar pela rua Amélia Antunes Pinheiro, na Vila Nossa Senhora das Graças, região central de Franca, levaram um susto no começo da noite dessa quinta-feira, 26, depois que uma cratera se abriu em uma galeria durante a chuva que atingiu a cidade.

O asfalto cedeu no momento da tempestade. O incidente aconteceu em uma galeria que desce até o córrego dos Bagres. Motoristas que saíam das avenidas Hélio Palermo e Orlando Dompieri e precisavam subir a via no sentido do bairro Cidade Nova - Prefeitura e avenida Presidente Vargas - tiveram de desviar pela rua Osório Arantes.

Por causa do buraco, o trecho foi interditado para evitar acidentes. Uma equipe da Polícia Militar chegou a ser acionada e sinalizou o trecho. Equipes da Prefeitura foram acionadas para avaliar os danos e realizar os reparos.