27 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CRIMINALIDADE

PM prende traficante com R$ 60 mil em crack em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar
Droga apreendida pela Polícia Militar
Droga apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso por policiais militares da Força Tática por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 25, no Parque Progresso, na região Sul de Franca.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando flagrou o suspeito vendendo drogas na rua Adelina Finori Paquim. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, os militares apreenderam cerca de dois quilos de crack. De acordo com a polícia, a quantidade de droga, após ser fracionada para venda, poderia render aproximadamente R$ 60 mil de lucro.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários