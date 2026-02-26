Um homem foi preso por policiais militares da Força Tática por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 25, no Parque Progresso, na região Sul de Franca.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando flagrou o suspeito vendendo drogas na rua Adelina Finori Paquim. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, os militares apreenderam cerca de dois quilos de crack. De acordo com a polícia, a quantidade de droga, após ser fracionada para venda, poderia render aproximadamente R$ 60 mil de lucro.