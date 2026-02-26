27 de fevereiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Mulher é esfaqueada na porta de supermercado em Miguelópolis

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Viatura da Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência
Viatura da Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência

Uma mulher foi esfaqueada na porta de um supermercado no fim da tarde desta quinta-feira, 26, na rua José Zuquim Nogueira, em Miguelópolis, na região de Franca.

O agressor alegou que teria sido roubado pela mulher e, em determinado momento, a atacou com uma faca. Clientes e pedestres que passavam pelo local presenciaram a agressão e conseguiram conter o homem quando ele tentou fugir.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o hospital da cidade. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde dela não havia sido divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque foi detido no local. Ele foi levado para a delegacia de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.

