Uma mulher foi esfaqueada na porta de um supermercado no fim da tarde desta quinta-feira, 26, na rua José Zuquim Nogueira, em Miguelópolis, na região de Franca.
O agressor alegou que teria sido roubado pela mulher e, em determinado momento, a atacou com uma faca. Clientes e pedestres que passavam pelo local presenciaram a agressão e conseguiram conter o homem quando ele tentou fugir.
A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o hospital da cidade. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde dela não havia sido divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque foi detido no local. Ele foi levado para a delegacia de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.