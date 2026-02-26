Uma mulher foi esfaqueada na porta de um supermercado no fim da tarde desta quinta-feira, 26, na rua José Zuquim Nogueira, em Miguelópolis, na região de Franca.

O agressor alegou que teria sido roubado pela mulher e, em determinado momento, a atacou com uma faca. Clientes e pedestres que passavam pelo local presenciaram a agressão e conseguiram conter o homem quando ele tentou fugir.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o hospital da cidade. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde dela não havia sido divulgado.