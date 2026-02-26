Familiares e amigos das vítimas do trágico acidente com uma lancha no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), se reúnem nesta sexta-feira, 27, para as missas de sétimo dia em homenagem aos seis moradores de Franca que perderam a vida na tragédia.
Duas das celebrações serão realizadas às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, em homenagem a Wesley Carlos da Costa, de 45 anos, e a Juliana Fernanda de Oliveira, de 40 anos.
Na Paróquia Santa Edwiges, no Parque Residencial Nova Franca, às 19h, está marcada a missa de Erica Fernanda Leal Lima, de 39 anos.
Já às 19h30, na Paróquia São Judas Tadeu, na Vila Raycos, será celebrada a missa em homenagem a Bento Aredes Ferreira, de 4 anos, e à mãe dele, Viviane Aparecida Aredes, de 35 anos.
A última missa de homenagem acontece, às 20h, em memória da jovem Marina Rodrigues Matias, de 22 anos, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no “Paiolzinho”.
As cerimônias devem reunir familiares, amigos e membros da comunidade, em um momento de oração, despedida e solidariedade às famílias.
Relembre o caso
A tragédia aconteceu na noite de sábado, 21, quando o grupo retornava de um bar flutuante. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 15 pessoas estavam na embarcação. Nove sobreviveram.
Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação tinha capacidade para oito ocupantes, incluindo o piloto, mas estava com 15 pessoas no momento do acidente, caracterizando superlotação.
A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias da colisão. A Marinha também abriu procedimento administrativo para investigar o caso.
