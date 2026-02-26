Familiares e amigos das vítimas do trágico acidente com uma lancha no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), se reúnem nesta sexta-feira, 27, para as missas de sétimo dia em homenagem aos seis moradores de Franca que perderam a vida na tragédia.

Duas das celebrações serão realizadas às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, em homenagem a Wesley Carlos da Costa, de 45 anos, e a Juliana Fernanda de Oliveira, de 40 anos.

Na Paróquia Santa Edwiges, no Parque Residencial Nova Franca, às 19h, está marcada a missa de Erica Fernanda Leal Lima, de 39 anos.