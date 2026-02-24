Após quatro jogadores do Esporte Clube Meia Noite, de Patrocínio Paulista, assinarem contrato de formação com o Corinthians e com o Vasco da Gama, o clube patrocinense encaminha o jovem zagueiro Bruno Aquiles para um período de avaliação no Paris Saint-Germain, da França.
Bruno, de 16 anos, foi um dos destaques da equipe durante a disputa da Copa São Paulo de Júnior deste ano, quando o Meia Noite chegou à segunda fase da competição. O Patrocínio Paulista sediou o grupo 14.
O jovem jogador, natural de Jaú, ficará no PSG por um período de duas semanas. Ele está acompanhado na Europa pelo técnico Francis Campos.
Nas redes sociais, a agremiação postou a ida do jovem zagueiro para o PSG com a mensagem. “Este é mais um passo importante que consolida o Meia Noite no cenário nacional e internacional como um clube formador”.
Após o término da Copa São Paulo, o clube oficializou negociações dos jogadores: o lateral Kauã Borges, 16 anos, o volante Edu Bernardes, 16 anos, e o meia Bruno Medeiros, 17 anos, para o Vasco, e o volante Victor Michell com o Corinthians.
A diretoria do Meia Noite trabalha em um projeto para disputar uma divisão profissional do Campeonato Paulista em dois anos.
