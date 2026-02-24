24 de fevereiro de 2026
TALENTO

Garoto do Meia Noite passa por avaliação no PSG, da França

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Zagueiro Bruno Aquiles, do Meia Noite, na França
Zagueiro Bruno Aquiles, do Meia Noite, na França

Após quatro jogadores do Esporte Clube Meia Noite, de Patrocínio Paulista, assinarem contrato de formação com o Corinthians e com o Vasco da Gama, o clube patrocinense encaminha o jovem zagueiro Bruno Aquiles para um período de avaliação no Paris Saint-Germain, da França.

Bruno, de 16 anos, foi um dos destaques da equipe durante a disputa da Copa São Paulo de Júnior deste ano, quando o Meia Noite chegou à segunda fase da competição. O Patrocínio Paulista sediou o grupo 14.

O jovem jogador, natural de Jaú, ficará no PSG por um período de duas semanas. Ele está acompanhado na Europa pelo técnico Francis Campos.

Nas redes sociais, a agremiação postou a ida do jovem zagueiro para o PSG com a mensagem. “Este é mais um passo importante que consolida o Meia Noite no cenário nacional e internacional como um clube formador”.

Após o término da Copa São Paulo, o clube oficializou negociações dos jogadores: o lateral Kauã Borges, 16 anos, o volante Edu Bernardes, 16 anos, e o meia Bruno Medeiros, 17 anos, para o Vasco, e o volante Victor Michell com o Corinthians.

A diretoria do Meia Noite trabalha em um projeto para disputar uma divisão profissional do Campeonato Paulista em dois anos.

