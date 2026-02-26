A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, realizará neste sábado, 28, a partir das 9h, uma seletiva de handebol feminino e masculino, no Centro de Formação Esportiva da modalidade, no ginásio do Tiro de Guerra, na Vila Aparecida.
Podem participar meninas nascidas entre 2009 e 2013 e meninos de 2010 a 2013. A seleção será dividida por faixas etárias: às 9h para os nascidos entre 2009 e 2011 e, às 10h30, para os de 2012 e 2013.
Para participar, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto, estar vestidos com roupa e tênis esportivos e levar garrafa de água.
Atualmente, o local oferece aulas de handebol para as categorias mirim, infantil, cadete e juvenil, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite.
Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, o objetivo da seletiva é ampliar o acesso ao esporte e descobrir novos talentos. “A proposta é oferecer oportunidades para que jovens e adolescentes pratiquem a modalidade, mostrem seu potencial e, futuramente, integrem as equipes de treinamento e representação de Franca em competições oficiais”, afirmou.
O ginásio do Tiro de Guerra fica na avenida Distrito Federal, 1.010, na Vila Aparecida.
