A Prefeitura de Franca abriu nesta quinta-feira, 26, 600 novas vagas na Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete”) e a criação de novas unidades da escola no prédio da Mogiana e no CEU das Artes, no Parque Vicente Leporace.

A ampliação, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, foi viabilizada após uma reestruturação do modelo pedagógico. Com a mudança, os alunos poderão escolher o instrumento principal já no início do curso, entre cavaco, flauta, teclado, ukulele, viola caipira, violão, xilofone e coral.

Além do instrumento escolhido, os estudantes também poderão participar de vivências instrumentais complementares, de forma optativa, o que amplia a experiência musical e garante uma formação mais diversificada.

Inscrições