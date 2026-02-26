A Prefeitura de Franca abriu nesta quinta-feira, 26, 600 novas vagas na Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete”) e a criação de novas unidades da escola no prédio da Mogiana e no CEU das Artes, no Parque Vicente Leporace.
A ampliação, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, foi viabilizada após uma reestruturação do modelo pedagógico. Com a mudança, os alunos poderão escolher o instrumento principal já no início do curso, entre cavaco, flauta, teclado, ukulele, viola caipira, violão, xilofone e coral.
Além do instrumento escolhido, os estudantes também poderão participar de vivências instrumentais complementares, de forma optativa, o que amplia a experiência musical e garante uma formação mais diversificada.
Inscrições
As inscrições já estão abertas e são gratuitas para pessoas a partir de 10 anos, tanto para jovens quanto para adultos. O cadastro deve ser feito por meio de formulário on-line (clique aqui), e a seleção seguirá a ordem de preenchimento, conforme o número de vagas disponíveis.
No momento da inscrição, o candidato poderá indicar uma segunda opção de instrumento. Caso não seja contemplado na primeira escolha, poderá ser chamado para a segunda, respeitando o período selecionado. A confirmação será feita por telefone, informado no cadastro.
Curso e locais
O curso tem duração de dois anos, com duas aulas semanais, reunindo prática de instrumento, teoria musical, percepção e harmonia. A partir do segundo ano, os alunos também participam de aulas de prática em conjunto, com foco em escuta, interação musical e formação de repertório.
As aulas acontecem na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” e no Centro Cultural “Salles Dounner”, na Estação Mogiana.
No CEU das Artes, inicialmente estão disponíveis 72 vagas, sendo 48 para viola caipira e 24 para violão, com possibilidade de ampliação.
As atividades já começaram nesta semana para cerca de 200 crianças e adolescentes que frequentavam a escola anteriormente. Na próxima semana, terão início as aulas no prédio da Mogiana, na Estação e no CEU das Artes.
A Casa da Cultura fica na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro. O acesso ao prédio da Mogiana é pela avenida Frei Germano, 2.095. Já o CEU das Artes está localizado na avenida Abrahão Brickmann, 551, no bairro Leporace.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.