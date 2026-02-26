A Justiça Federal determinou que a Companhia Energética Jaguara, administrada pela Engie Brasil Energia S.A., assuma imediatamente a manutenção e adote medidas emergenciais para garantir a segurança da ponte sobre o rio Grande, que liga os municípios de Rifaina (SP) e Sacramento (MG). A decisão é liminar - provisória - e ainda cabe recurso.

A estrutura, que integra as rodovias SP-334 e MG-428, apresenta sinais de deterioração apontados em vistorias e relatórios técnicos. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), há problemas na pavimentação, iluminação, sinalização e em elementos de proteção lateral, além de indícios de desgaste estrutural que exigem análise técnica aprofundada.

Impasse histórico

A decisão atende a uma ação civil pública ajuizada pelo MPF para solucionar um impasse que se arrasta há décadas sobre quem deve ser o responsável pela manutenção da ponte. A estrutura foi construída na década de 1970 pela então estatal Cemig como compensação pela formação do reservatório da Usina de Jaguara.