Leonardo Cremonezi, de 27 anos, de Franca, participou na manhã desta terça-feira, 24, do programa A Hora é Essa!, apresentado por Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, onde comentou a experiência no "Quem Quer Ser um Milionário?", quadro do Domingão com Huck, exibido no último domingo, 22, que lhe rendeu o prêmio de R$ 150 mil.

Durante a entrevista, o francano detalhou que a participação foi resultado de um processo seletivo iniciado em 2023, após o envio de um vídeo pelo site da emissora. Segundo ele, o retorno demorou meses e incluiu cerca de sete entrevistas on-line e dois testes de conhecimentos gerais antes da confirmação. As gravações ocorreram no Rio de Janeiro (RJ), nos estúdios da Rede Globo, com todas as despesas custeadas pela produção.

“Eu mandei um vídeo em 2023, fiquei aguardando o retorno e já tinha até desistido. Seis ou sete meses depois, me chamaram para fazer testes de conhecimentos gerais”, contou.