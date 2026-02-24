Leonardo Cremonezi, de 27 anos, de Franca, participou na manhã desta terça-feira, 24, do programa A Hora é Essa!, apresentado por Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, onde comentou a experiência no "Quem Quer Ser um Milionário?", quadro do Domingão com Huck, exibido no último domingo, 22, que lhe rendeu o prêmio de R$ 150 mil.
Durante a entrevista, o francano detalhou que a participação foi resultado de um processo seletivo iniciado em 2023, após o envio de um vídeo pelo site da emissora. Segundo ele, o retorno demorou meses e incluiu cerca de sete entrevistas on-line e dois testes de conhecimentos gerais antes da confirmação. As gravações ocorreram no Rio de Janeiro (RJ), nos estúdios da Rede Globo, com todas as despesas custeadas pela produção.
“Eu mandei um vídeo em 2023, fiquei aguardando o retorno e já tinha até desistido. Seis ou sete meses depois, me chamaram para fazer testes de conhecimentos gerais”, contou.
Leonardo afirmou que, ao receber a confirmação, chegou a achar que se tratava de uma brincadeira. A partir disso, passou a estudar diariamente, revisando edições anteriores do programa e utilizando diferentes métodos de preparação. Ele explicou ainda que, durante o jogo, os participantes recebem orientações rígidas para evitar qualquer interferência externa, como contato visual com a plateia.
A familiaridade com quizzes e perguntas de conhecimento geral vem desde a infância e foi reforçada nos últimos anos com a criação de uma página de curiosidades nas redes sociais, mantida desde 2021, o @geography.brazil. Ele destacou que a rotina de pesquisas para a produção de conteúdo contribuiu diretamente para o desempenho no palco.
“Eu faria até de graça o programa, porque é uma experiência incrível estar lá, conhecer a Globo, participar com o Luciano e viver tudo aquilo”, disse.
Engenheiro civil, Leonardo contou ainda que estudou grande parte da vida com bolsa de estudos e passou por universidades fora do estado antes de retornar a Franca. Ainda estudou por seis meses em Portugal. Atualmente, atua no Magazine Luiza, seguindo uma trajetória semelhante à do pai, que trabalhou por décadas na empresa.
Ao avaliar a repercussão após a exibição do programa, ele destacou o carinho recebido da população francana e das pessoas próximas, lembrando que, por cláusulas contratuais, não pôde comentar a participação antes da exibição.
“Foi muito especial ver tanta gente torcendo por mim e demonstrando esse carinho depois que o programa foi ao ar”, finalizou.
