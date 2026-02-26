Um motociclista e uma mulher que estava na garupa ficaram feridos após um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 26, no cruzamento das ruas General Telles e Homero Pacheco Alves, no Centro de Franca.

O condutor de um Renault Kwid prata teria avançado a sinalização de “Pare” e atingido uma Honda Biz branca e bege, onde estavam o piloto e uma mulher na garupa.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao chão. O motociclista relatava fortes dores na região do cóccix, enquanto a passageira sofreu fratura no joelho.