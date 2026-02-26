26 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

ACIDENTE

Carro avança sinal de 'Pare' e derruba casal de moto no Centro

Por Laís Bachur | da Redação
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Vítimas do acidente caídas no chão enquanto aguardam atendimento nesta quinta-feira
Vítimas do acidente caídas no chão enquanto aguardam atendimento nesta quinta-feira

Um motociclista e uma mulher que estava na garupa ficaram feridos após um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 26, no cruzamento das ruas General Telles e Homero Pacheco Alves, no Centro de Franca.

O condutor de um Renault Kwid prata teria avançado a sinalização de “Pare” e atingido uma Honda Biz branca e bege, onde estavam o piloto e uma mulher na garupa.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao chão. O motociclista relatava fortes dores na região do cóccix, enquanto a passageira sofreu fratura no joelho.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico. Já o motorista do carro não se feriu.

