A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca recebe até este sábado, 28, as inscrições para artistas, grupos e companhias culturais interessados em participar da 35ª edição do Festival Águas de Março. O evento será realizado de 25 a 29 de março, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 23h59 do dia 28, exclusivamente pelo e-mail cultura@franca.sp.gov.br. Os interessados devem encaminhar materiais do trabalho proposto - como vídeos, folders, ilustrações, prospectos e/ou memoriais -, além de cópias do RG e comprovante de endereço. O e-mail de inscrição precisa estar em nome do participante, servindo como canal oficial de comunicação. Até o momento, 30 inscrições já foram registradas.

O festival contempla cinco segmentos: Categoria A (Artes Cênicas – teatro e circo), Categoria B (Artes Cênicas – dança), Categoria C (Literatura), Categoria D (Música) e Categoria E (Culturas Populares e Hip-Hop).