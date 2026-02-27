A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca recebe até este sábado, 28, as inscrições para artistas, grupos e companhias culturais interessados em participar da 35ª edição do Festival Águas de Março. O evento será realizado de 25 a 29 de março, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 23h59 do dia 28, exclusivamente pelo e-mail cultura@franca.sp.gov.br. Os interessados devem encaminhar materiais do trabalho proposto - como vídeos, folders, ilustrações, prospectos e/ou memoriais -, além de cópias do RG e comprovante de endereço. O e-mail de inscrição precisa estar em nome do participante, servindo como canal oficial de comunicação. Até o momento, 30 inscrições já foram registradas.
O festival contempla cinco segmentos: Categoria A (Artes Cênicas – teatro e circo), Categoria B (Artes Cênicas – dança), Categoria C (Literatura), Categoria D (Música) e Categoria E (Culturas Populares e Hip-Hop).
O cronograma prevê a análise dos projetos entre os dias 2 e 5 de março. A classificação parcial será divulgada no dia 6 e o resultado final no dia 13. Já o sorteio que definirá a ordem das apresentações acontece no dia 16 de março, às 18h30, no auditório da Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento". Todas as apresentações terão entrada gratuita.
Voto do público é novidade
Uma das principais inovações desta edição é a implementação do “Voto de Confiança”. A cada noite, antes do início das apresentações, o público receberá um cupom individual e intransferível para votar no artista de sua preferência. A participação do público será considerada na pontuação final dos concorrentes, ampliando o protagonismo da plateia no resultado do festival.
O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Franca.
Premiação e formação
Neste ano, o festival amplia sua atuação com a oferta de premiação em dinheiro: R$ 2 mil para o 1º lugar (Destaque), R$ 1,5 mil para o 2º lugar (Mérito) e R$ 1 mil para o 3º lugar (Revelação).
Todos os participantes receberão certificado, e um representante entre os classificados do 1º ao 6º lugar de cada categoria terá acesso exclusivo a uma formação presencial de duas horas sobre “Empreendedorismo Criativo”.
Além disso, será oferecida formação complementar com seis meses de curso gratuito de inglês na plataforma Fluenciz, um mês de curso de música na plataforma Musixe e um mês de curso “Cultura Legal” na plataforma Hotmart. Como contrapartida social, os três primeiros colocados deverão participar da Feira Literária ou de outro evento cultural indicado pela Secretaria em data posterior.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.