Moradores do Jardim Lima, em Franca, reclamam da escuridão de uma rua no bairro. Nessa quarta-feira, 25, uma moradora procurou o GCN/Sampi e disse que o problema continua, mesmo após diversas solicitações à CPFL.

A auxiliar de restaurante, Cristiane Pereira, de 43 anos, registrou um vídeo de como fica a via durante a noite, quando os postes ficam apagados e a rua vira, segundo ela, um “breu”.

“Essa é a nossa rua, toda sem iluminação. Rua toda escura, só tem uma luz lá embaixo, porque a empresa ainda está aberta, porém, a nossa rua, esse breu”, explicou a mulher.