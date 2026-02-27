Moradores do Jardim Lima, em Franca, reclamam da escuridão de uma rua no bairro. Nessa quarta-feira, 25, uma moradora procurou o GCN/Sampi e disse que o problema continua, mesmo após diversas solicitações à CPFL.
A auxiliar de restaurante, Cristiane Pereira, de 43 anos, registrou um vídeo de como fica a via durante a noite, quando os postes ficam apagados e a rua vira, segundo ela, um “breu”.
“Essa é a nossa rua, toda sem iluminação. Rua toda escura, só tem uma luz lá embaixo, porque a empresa ainda está aberta, porém, a nossa rua, esse breu”, explicou a mulher.
Ainda segundo Cristiane, a situação se estende por cerca de dois meses e outros moradores já teriam registrado reclamações junto à CPFL, que até mesmo teria marcado data para o reparo, mas essa data não teria sido cumprida.
Acionada pela reportagem, a CPFL informou que uma equipe seria enviada até o local na noite de quinta-feira, 26, para averiguação e possíveis reparos no local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.