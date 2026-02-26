Um homem ainda não identificado foi flagrado por uma câmera de segurança efetuando um disparo de arma de fogo contra um cachorro na rua Francisco de Paula, no bairro Guanabara, nas proximidades da Faculdade Dr. Francisco Maeda (Fafram), em Ituverava, cidade localizada a 75 km de Franca. O caso aconteceu por volta às 4h18 da madrugada desta quinta-feira, 26.
As imagens mostram o suspeito na calçada de um condomínio, acompanhado de outras pessoas. Em determinado momento, ele atravessa a rua em direção ao canteiro central, onde o animal estava deitado.
Ao se aproximar, o homem aparenta interagir com o cachorro e chega a segurá-lo pelo pescoço. O animal se levanta e passa a brincar, pulando e abanando o rabo. Logo depois, o suspeito saca uma arma da cintura e dispara na direção do cão, que sai correndo.
Na sequência, o homem retorna para a calçada. Uma mulher se aproxima e aparenta questionar a atitude. Conforme relatos de estudantes, o suspeito e os amigos teriam rido e debochado da situação.
Segundo as informações apuradas, o episódio ocorreu após uma festa universitária. O homem teria ido ao local a convite de alunos da instituição. Após o evento, o grupo permaneceu em frente ao condomínio, quando o disparo aconteceu.
O tiro não atingiu o animal, que não se feriu. O cachorro é conhecido por circular pelo polo universitário e pelas imediações da faculdade. Ainda de acordo com os relatos, algumas jovens discutiram com o homem, mas, com medo, entraram no condomínio. A Polícia Militar foi acionada, porém, segundo as testemunhas, nenhuma viatura compareceu ao local naquele momento.
Até o momento, o suspeito não foi identificado nem localizado.
Entidades se manifestam
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Ituverava divulgou nota oficial manifestando “o mais absoluto repúdio” aos atos de maus-tratos cometidos contra o cachorro comunitário. No texto, a entidade afirma que o episódio gerou profunda indignação e comoção social.
A organização destacou que tais condutas afrontam a legislação vigente, os valores éticos e o próprio senso de humanidade. A subseção também exigiu apuração rigorosa e célere dos fatos, com identificação do autor e responsabilização de todos os envolvidos, nos termos da lei.
Ao fim da nota, a entidade reafirmou seu compromisso institucional com a Justiça, a defesa dos direitos fundamentais e a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e inclusiva, ressaltando que os animais são parte integrante dessa sociedade e merecem proteção.
A Fafram (Faculdade Dr. Francisco Maeda) também se pronunciou publicamente. Em nota, a instituição declarou profundo pesar e indignação diante das imagens que circulam nas redes sociais e que registram o ato de violência contra o animal nas proximidades do campus.
A faculdade esclareceu que o autor do disparo não é aluno da instituição. Segundo a direção, após verificação interna, foi confirmado que o homem identificado nas imagens não possui qualquer vínculo acadêmico com a faculdade.
A Fafram afirmou ainda que repudia toda e qualquer forma de violência contra animais, classificando atitudes desse tipo como inaceitáveis e contrárias à lei e aos valores de humanidade e civilidade. A instituição ressaltou seu compromisso com a vida e destacou o trabalho desenvolvido por meio do curso de Medicina Veterinária, com formação pautada na ética e no bem-estar animal.
Por fim, a direção declarou solidariedade à comunidade e reforçou que não compactua com crimes de maus-tratos, manifestando a expectativa de que as autoridades identifiquem e punam o responsável com o rigor previsto na legislação.
Matéria atualizada às 15h59 desta quinta-feira, 26.
