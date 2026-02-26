Um homem ainda não identificado foi flagrado por uma câmera de segurança efetuando um disparo de arma de fogo contra um cachorro na rua Francisco de Paula, no bairro Guanabara, nas proximidades da Faculdade Dr. Francisco Maeda (Fafram), em Ituverava, cidade localizada a 75 km de Franca. O caso aconteceu por volta às 4h18 da madrugada desta quinta-feira, 26.

As imagens mostram o suspeito na calçada de um condomínio, acompanhado de outras pessoas. Em determinado momento, ele atravessa a rua em direção ao canteiro central, onde o animal estava deitado.

Ao se aproximar, o homem aparenta interagir com o cachorro e chega a segurá-lo pelo pescoço. O animal se levanta e passa a brincar, pulando e abanando o rabo. Logo depois, o suspeito saca uma arma da cintura e dispara na direção do cão, que sai correndo.