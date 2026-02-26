Uma sequência de imprudências na rodovia Cândido Portinari assustou motoristas na quarta-feira, 25. Um caminhoneiro foi detido depois de dirigir em zigue-zague, bater em veículos e desobedecer ordem de parada.
Motoristas que seguiam logo atrás registraram a situação com o celular. Em um dos trechos, na alça de acesso ao bairro Vicente Leporace, em Franca, o caminhão branco atingiu a lateral de outro caminhão que estava ao lado na pista. Apesar do impacto, ninguém se feriu.
Denúncias começaram ainda em Franca
De acordo com a Guarda Civil Municipal de Rifaina, várias ligações foram feitas informando que o caminhão vinha fazendo manobras perigosas desde Franca, passando também por Pedregulho, e seguia sentido Rifaina.
Com as informações, a GCM acionou a Polícia Militar e montou um ponto de observação nas entradas da cidade.
Quando o caminhão foi visto, os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e continuou em alta velocidade.
Parou no meio da pista
Após alguns quilômetros de acompanhamento a distância, 6 km após a ponte, o condutor freou de forma brusca e parou o caminhão sobre a faixa de rolamento da rodovia. Segundo a guarda municipal, o caminhão teve uma pane mecânica.
Mesmo parado, o motorista se recusava a sair da cabine. Os guardas precisaram retirá-lo do veículo e usar algemas. Ainda segundo a corporação, o homem apresentava comportamento alterado, com fala desconexa e repetitiva, sendo necessário contê-lo.
Atendimento médico e liberação
Duas vítimas dos acidentes compareceram e relataram os danos causados.
O motorista foi levado para uma unidade de saúde, onde recebeu medicação. Depois, foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) em Franca.
O delegado de plantão determinou perícia técnica para verificar possível alteração psicomotora, mas no momento da avaliação não foi constatada irregularidade.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o condutor acabou sendo liberado.
O caso segue sob apuração para esclarecer o que levou o motorista a dirigir daquela forma pela rodovia.
