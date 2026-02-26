26 de fevereiro de 2026
PORTINARI

Motorista é detido após dirigir em zigue-zague e causar acidentes

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
Caminhão flagrado andando de forma perigosa pela rodovia Cândido Portinari
Caminhão flagrado andando de forma perigosa pela rodovia Cândido Portinari

Uma sequência de imprudências na rodovia Cândido Portinari assustou motoristas na quarta-feira, 25. Um caminhoneiro foi detido depois de dirigir em zigue-zague, bater em veículos e desobedecer ordem de parada.

Motoristas que seguiam logo atrás registraram a situação com o celular. Em um dos trechos, na alça de acesso ao bairro Vicente Leporace, em Franca, o caminhão branco atingiu a lateral de outro caminhão que estava ao lado na pista. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

Denúncias começaram ainda em Franca

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Rifaina, várias ligações foram feitas informando que o caminhão vinha fazendo manobras perigosas desde Franca, passando também por Pedregulho, e seguia sentido Rifaina.

Com as informações, a GCM acionou a Polícia Militar e montou um ponto de observação nas entradas da cidade.

Quando o caminhão foi visto, os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e continuou em alta velocidade.

Parou no meio da pista

Após alguns quilômetros de acompanhamento a distância, 6 km após a ponte, o condutor freou de forma brusca e parou o caminhão sobre a faixa de rolamento da rodovia. Segundo a guarda municipal, o caminhão teve uma pane mecânica.

Mesmo parado, o motorista se recusava a sair da cabine. Os guardas precisaram retirá-lo do veículo e usar algemas. Ainda segundo a corporação, o homem apresentava comportamento alterado, com fala desconexa e repetitiva, sendo necessário contê-lo.

Atendimento médico e liberação

Duas vítimas dos acidentes compareceram e relataram os danos causados.

O motorista foi levado para uma unidade de saúde, onde recebeu medicação. Depois, foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) em Franca.

O delegado de plantão determinou perícia técnica para verificar possível alteração psicomotora, mas no momento da avaliação não foi constatada irregularidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o condutor acabou sendo liberado.

O caso segue sob apuração para esclarecer o que levou o motorista a dirigir daquela forma pela rodovia.