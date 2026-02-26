Uma sequência de imprudências na rodovia Cândido Portinari assustou motoristas na quarta-feira, 25. Um caminhoneiro foi detido depois de dirigir em zigue-zague, bater em veículos e desobedecer ordem de parada.

Motoristas que seguiam logo atrás registraram a situação com o celular. Em um dos trechos, na alça de acesso ao bairro Vicente Leporace, em Franca, o caminhão branco atingiu a lateral de outro caminhão que estava ao lado na pista. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

Denúncias começaram ainda em Franca

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Rifaina, várias ligações foram feitas informando que o caminhão vinha fazendo manobras perigosas desde Franca, passando também por Pedregulho, e seguia sentido Rifaina.