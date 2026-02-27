A Polícia Civil de Minas Gerais informou nessa quarta-feira, 26, que segue em andamento o inquérito instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente náutico que matou seis pessoas no rio Grande, no último sábado, 21, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). Uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer, quando voltava de bar flutuante à noite.

Em nota, a Polícia destacou que realiza “todas as diligências necessárias” e aguarda a conclusão dos laudos periciais. Segundo o texto, novas informações só deverão ser divulgadas após o encerramento das investigações.

Relembre o caso

Seis pessoas morreram após a lancha em que estavam colidir contra um píer no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A tragédia aconteceu na noite de sábado, 21, quando o grupo retornava de um bar flutuante.