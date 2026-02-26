As operações de combate à alcoolemia realizadas na última semana, durante o período de Carnaval, em Franca, resultaram na fiscalização de 598 veículos, com o registro de 35 recusas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob influência de álcool. As ações foram coordenadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo e têm como objetivo reduzir e prevenir sinistros provocados pela combinação de bebida alcoólica e direção.
De acordo com o órgão, tanto dirigir sob efeito de álcool quanto se recusar a soprar o bafômetro são infrações gravíssimas, conforme os artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70, e o motorista responde a processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor é aplicado em dobro, chegando a R$ 5.869,40.
Se a cassação for confirmada, o motorista deverá reiniciar todo o processo de habilitação e só poderá voltar a dirigir após o prazo de 24 meses. Já quando o teste do etilômetro registra índice igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido, a conduta é enquadrada como crime de trânsito. Nesses casos, além da multa de R$ 2.934,70 e da suspensão da CNH, o motorista é conduzido ao distrito policial e pode cumprir pena de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, conhecida como política de “tolerância zero”.
No domingo, 22, a operação também foi realizada no quilômetro 344 da rodovia Cândido Portinari, nas imediações de Batatais. No local, 1.577 veículos foram abordados. Houve o registro de uma infração administrativa, um crime de trânsito e 30 recusas ao teste do bafômetro.
Outras operações
Em 7 de janeiro, o Detran-SP, com apoio da Polícia Militar, também realizou uma operação na avenida Hélio Palermo. Durante a fiscalização, 870 motoristas foram abordados. A operação resultou em 14 recusas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob efeito de álcool.
Balanço no Estado
As operações contra a alcoolemia ocorreram em 16 cidades paulistas: Avaré, Batatais, Bertioga, Botucatu, Franca, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itápolis, Jacupiranga, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, São Carlos, Suzano e Taubaté.
No total, 13.949 veículos foram fiscalizados em todo o Estado, resultando em 283 infrações por alcoolemia — sendo 271 recusas ao bafômetro, 11 autuações por direção sob efeito de álcool e um caso enquadrado como crime de trânsito, quando o condutor foi flagrado embriagado.
