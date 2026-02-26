As operações de combate à alcoolemia realizadas na última semana, durante o período de Carnaval, em Franca, resultaram na fiscalização de 598 veículos, com o registro de 35 recusas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob influência de álcool. As ações foram coordenadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo e têm como objetivo reduzir e prevenir sinistros provocados pela combinação de bebida alcoólica e direção.

De acordo com o órgão, tanto dirigir sob efeito de álcool quanto se recusar a soprar o bafômetro são infrações gravíssimas, conforme os artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70, e o motorista responde a processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor é aplicado em dobro, chegando a R$ 5.869,40.