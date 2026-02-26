O meia/atacante da Francana, Bruno Pereira, fraturou a clavícula e o prazo de recuperação é de quatro a seis semanas. O jogador se lesionou durante a partida da Veterana contra o Rio Branco, na noite desta quarta-feira, 25, no "Lanchão", em Franca, pelo Campeonato Paulista Série A3.
O lance que resultou na contusão do jogador natural de Franca e conhecido como Bruno Batata, ocorreu aos 6 minutos da partida. Ele dividiu uma bola de cabeça e caiu sobre o braço esquerdo, em um campo muito encharcado devido às chuvas. Logo em seguida, o atleta foi substituído e levado à Santa Casa de Franca.
Segundo a estimativa, Bruno ficará de fora do restante da fase de classificação da A3, restando seis rodadas. Ele tem chances de voltar à equipe na fase mata-mata, caso a Veterana se classifique.
“A gente espera os próximos exames para ver se será somente o tratamento conservador ou se vai precisar de procedimento cirúrgico. A recuperação é de quatro a seis semanas pelo menos de imobilização para que o osso possa ser consolidado”, explicou Heron Monteiro, fisioterapeuta da Francana, nesta quinta-feira, 26, ao GCN/Sampi.
A Veterana, que perdeu para o Rio Branco, por 1 a 0, nesta quarta-feira, já se prepara para a próxima partida, que será contra o Paulista, neste domingo, 1º, às 15h, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 10ª rodada.
A Francana está na 13ª colocação com seis pontos, mas a rodada ainda será concluída nesta quinta-feira.
