O meia/atacante da Francana, Bruno Pereira, fraturou a clavícula e o prazo de recuperação é de quatro a seis semanas. O jogador se lesionou durante a partida da Veterana contra o Rio Branco, na noite desta quarta-feira, 25, no "Lanchão", em Franca, pelo Campeonato Paulista Série A3.

O lance que resultou na contusão do jogador natural de Franca e conhecido como Bruno Batata, ocorreu aos 6 minutos da partida. Ele dividiu uma bola de cabeça e caiu sobre o braço esquerdo, em um campo muito encharcado devido às chuvas. Logo em seguida, o atleta foi substituído e levado à Santa Casa de Franca.

Segundo a estimativa, Bruno ficará de fora do restante da fase de classificação da A3, restando seis rodadas. Ele tem chances de voltar à equipe na fase mata-mata, caso a Veterana se classifique.