Fundada em 1º de outubro de 1824, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Ibiraci (MG), está passando por uma reforma completa que inclui substituição do forro, troca do telhado, climatização, adequações de acessibilidade e modernização das instalações elétricas e de sonorização. A intervenção ocorre após vistoria técnica identificar risco estrutural no forro da área principal.

Localizada na praça Raul Soares, no centro da cidade, a igreja tem como atual padroeira Nossa Senhora das Dores, celebrada em 15 de setembro. A paróquia foi inicialmente dedicada a Santa Maria Madalena. O pároco responsável é o padre Norival Sardinha Filho.

Problemas estruturais e risco aos fiéis

De acordo com o engenheiro Carlos Cesar, da Construtora Fuste, a empresa foi chamada para elaborar o orçamento após o reconhecimento do trabalho executado na reforma do Mosteiro de Claraval (MG). Ao chegarem ao local, os técnicos constataram que o prédio necessitava de uma intervenção ampla.