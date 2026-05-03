Fundada em 1º de outubro de 1824, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Ibiraci (MG), está passando por uma reforma completa que inclui substituição do forro, troca do telhado, climatização, adequações de acessibilidade e modernização das instalações elétricas e de sonorização. A intervenção ocorre após vistoria técnica identificar risco estrutural no forro da área principal.
Localizada na praça Raul Soares, no centro da cidade, a igreja tem como atual padroeira Nossa Senhora das Dores, celebrada em 15 de setembro. A paróquia foi inicialmente dedicada a Santa Maria Madalena. O pároco responsável é o padre Norival Sardinha Filho.
Problemas estruturais e risco aos fiéis
De acordo com o engenheiro Carlos Cesar, da Construtora Fuste, a empresa foi chamada para elaborar o orçamento após o reconhecimento do trabalho executado na reforma do Mosteiro de Claraval (MG). Ao chegarem ao local, os técnicos constataram que o prédio necessitava de uma intervenção ampla.
“A pintura estava muito desgastada, havia vidros quebrados, portas de entrada danificadas pelo tempo, lâmpadas queimadas, e o sistema de sonorização era muito precário”, relatou o engenheiro.
O ponto mais crítico, segundo ele, era o forro da igreja. O modelo existente era de estuque — técnica construtiva tradicional utilizada entre as décadas de 1930 e 1960, composta por estrutura de madeira, tela metálica e argamassa. Apesar da durabilidade, o sistema é vulnerável a fissuras, infiltrações, mofo, ataque de cupins e até desabamento quando não há manutenção periódica.
“No caso dessa igreja, não havia histórico de manutenção. Na sacristia e na capela do Santíssimo, partes do forro já estavam cedendo devido a vazamentos no telhado. Ao vistoriarmos o forro principal da nave, constatamos que estava amplamente comprometido por cupins, representando risco estrutural”, explicou.
Diante do cenário, foi recomendada a substituição completa do forro, principalmente considerando a intenção de realizar uma reforma geral. “Manter o forro existente representaria um risco aos fiéis”, alertou o engenheiro.
Reforma completa e modernização
A proposta apresentada prevê uma intervenção estrutural e funcional em todo o prédio, incluindo:
- Substituição total do forro
- Instalação de forro acústico
- Climatização do ambiente
- Ampliação para implantação do escritório paroquial
- Troca completa do telhado
- Pintura interna e externa
- Construção de banheiros para os fiéis
- Adequação de acessibilidade
- Troca geral do piso
- Novas instalações elétricas
- Nova iluminação
- Restauração dos bancos e portas
- Novo sistema de sonorização
Segundo Carlos Cesar, a obra vai além da estética. “Será uma intervenção completa, trazendo segurança estrutural, conforto térmico e acústico, funcionalidade e valorização do patrimônio”, afirmou.
A reforma tem previsão para ser finalizada em setembro e deve garantir maior segurança aos frequentadores, além de preservar um dos principais marcos históricos e religiosos de Ibiraci, que se aproxima de completar 202 anos de fundação.
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