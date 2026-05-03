03 de maio de 2026
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REFORMA

Igreja bicentenária de Ibiraci passa por ‘intervenção completa’

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Construtora Fuste
Obra sendo realizada no interior da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Ibiraci (MG)
Obra sendo realizada no interior da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Ibiraci (MG)

Fundada em 1º de outubro de 1824, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Ibiraci (MG), está passando por uma reforma completa que inclui substituição do forro, troca do telhado, climatização, adequações de acessibilidade e modernização das instalações elétricas e de sonorização. A intervenção ocorre após vistoria técnica identificar risco estrutural no forro da área principal.

Localizada na praça Raul Soares, no centro da cidade, a igreja tem como atual padroeira Nossa Senhora das Dores, celebrada em 15 de setembro. A paróquia foi inicialmente dedicada a Santa Maria Madalena. O pároco responsável é o padre Norival Sardinha Filho.

Problemas estruturais e risco aos fiéis

De acordo com o engenheiro Carlos Cesar, da Construtora Fuste, a empresa foi chamada para elaborar o orçamento após o reconhecimento do trabalho executado na reforma do Mosteiro de Claraval (MG). Ao chegarem ao local, os técnicos constataram que o prédio necessitava de uma intervenção ampla.

“A pintura estava muito desgastada, havia vidros quebrados, portas de entrada danificadas pelo tempo, lâmpadas queimadas, e o sistema de sonorização era muito precário”, relatou o engenheiro.

O ponto mais crítico, segundo ele, era o forro da igreja. O modelo existente era de estuque — técnica construtiva tradicional utilizada entre as décadas de 1930 e 1960, composta por estrutura de madeira, tela metálica e argamassa. Apesar da durabilidade, o sistema é vulnerável a fissuras, infiltrações, mofo, ataque de cupins e até desabamento quando não há manutenção periódica.

“No caso dessa igreja, não havia histórico de manutenção. Na sacristia e na capela do Santíssimo, partes do forro já estavam cedendo devido a vazamentos no telhado. Ao vistoriarmos o forro principal da nave, constatamos que estava amplamente comprometido por cupins, representando risco estrutural”, explicou.

Diante do cenário, foi recomendada a substituição completa do forro, principalmente considerando a intenção de realizar uma reforma geral. “Manter o forro existente representaria um risco aos fiéis”, alertou o engenheiro.

Reforma completa e modernização

A proposta apresentada prevê uma intervenção estrutural e funcional em todo o prédio, incluindo:

  • Substituição total do forro
  • Instalação de forro acústico
  • Climatização do ambiente
  • Ampliação para implantação do escritório paroquial
  • Troca completa do telhado
  • Pintura interna e externa
  • Construção de banheiros para os fiéis
  • Adequação de acessibilidade
  • Troca geral do piso
  • Novas instalações elétricas
  • Nova iluminação
  • Restauração dos bancos e portas
  • Novo sistema de sonorização

Segundo Carlos Cesar, a obra vai além da estética. “Será uma intervenção completa, trazendo segurança estrutural, conforto térmico e acústico, funcionalidade e valorização do patrimônio”, afirmou.

A reforma tem previsão para ser finalizada em setembro e deve garantir maior segurança aos frequentadores, além de preservar um dos principais marcos históricos e religiosos de Ibiraci, que se aproxima de completar 202 anos de fundação.

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