Um crime chamou a atenção pela ousadia na madrugada desta quinta-feira, 26, no bairro Jardim Dermínio, em Franca. Criminosos invadiram um depósito de calçados e levaram uma moto aquática - jet ski - avaliada em mais de R$ 70 mil.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, os suspeitos arrombaram o imóvel durante a madrugada e agiram de maneira discreta, sem chamar a atenção de moradores vizinhos. A invasão só foi percebida nas primeiras horas da manhã, quando os responsáveis pelo estabelecimento chegaram para iniciar o expediente e encontraram o galpão violado.

A moto aquática estava guardada dentro do depósito e foi retirada do local sem que ninguém notasse qualquer movimentação estranha. Até o momento, não há confirmação sobre quantas pessoas participaram da ação criminosa - três homens foram flagrados pelas câmeras - nem qual tipo de veículo foi utilizado para transportar o equipamento, que possui grande porte e exige logística para remoção.