Detalhes sobre contratações, abertura, funcionamento e atendimentos do Hospital Estadual “Três Colinas”, de Franca, serão apresentados na tarde desta sexta-feira, 27, pela Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) e pelo DRS Franca (Departamento Regional de Saúde), do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, temas como editais, cronogramas de contratação, colocação de equipamentos no hospital, abertura e faseamento serão abordados.

Além de Bessa, estarão presentes o diretor executivo da Faepa, Valdair Muglia, e do superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Ricardo Cavalli. O encontro acontece na sede do DRS.