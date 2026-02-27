27 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
SAÚDE

Governo e Faepa apresentam detalhes do Hospital Estadual nesta 6ª

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Hospital Estadual Três Colinas está localizado na avenida São Vicente, na zona sul de Franca
Hospital Estadual Três Colinas está localizado na avenida São Vicente, na zona sul de Franca

Detalhes sobre contratações, abertura, funcionamento e atendimentos do Hospital Estadual “Três Colinas”, de Franca, serão apresentados na tarde desta sexta-feira, 27, pela Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) e pelo DRS Franca (Departamento Regional de Saúde), do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, temas como editais, cronogramas de contratação, colocação de equipamentos no hospital, abertura e faseamento serão abordados.

Além de Bessa, estarão presentes o diretor executivo da Faepa, Valdair Muglia, e do superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Ricardo Cavalli. O encontro acontece na sede do DRS.

