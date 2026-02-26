26 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TEMPO APERTADO

Segunda-feira pode confirmar ou ‘enterrar’ shows da Expoagro 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Daniel Cesar
Festa está marcada para acontecer de 14 a 24 de maio
Festa está marcada para acontecer de 14 a 24 de maio

A Prefeitura de Franca abre na próxima segunda-feira, 2 de março, os envelopes das empresas interessadas em promover a Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026, marcada para acontecer de 14 a 24 de maio.

Esta é a terceira tentativa de contratar uma empresa para promover a parte artística do evento. Com lance mínimo de R$ 292.481,88, vencerá a concorrência a empresa que oferecer a maior proposta.

Segundo o edital do processo licitatório, a definição está prevista para as 9h30.

A empresa vencedora ficará responsável por promover, no mínimo, cinco shows artísticos, sendo dois com entrada gratuita, incluindo um de caráter ecumênico. Também será permitida a exploração comercial de camarotes, arquibancadas, áreas VIP, bares e parque de diversões.

O valor máximo autorizado para o ingresso da pista foi fixado em R$ 30.

Licitações anteriores

As duas licitações anteriores foram consideradas fracassadas, após as empresas participantes desistirem de executar o evento e de assinar o contrato para assumir a realização da festa.