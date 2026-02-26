A Prefeitura de Franca abre na próxima segunda-feira, 2 de março, os envelopes das empresas interessadas em promover a Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026, marcada para acontecer de 14 a 24 de maio.

Esta é a terceira tentativa de contratar uma empresa para promover a parte artística do evento. Com lance mínimo de R$ 292.481,88, vencerá a concorrência a empresa que oferecer a maior proposta.

Segundo o edital do processo licitatório, a definição está prevista para as 9h30.