A Francana perdeu para o Rio Branco por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 25, no estádio “Lanchão”, em Franca, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. Com o resultado, a Veterana completa quatro rodadas sem vencer na A3, permanecendo com seis pontos, próxima à zona de rebaixamento (Z2). O Rio Branco chega aos 10 pontos e está na 11ª posição.

O jogo foi disputado em um campo encharcado e com poças d’água, o que dificultou as ações das duas equipes. O Rio Branco abriu o placar aos 8 minutos, com Pablo Nereu marcando após cobrança de falta. Marcelinho cobrou falta pela direita, o zagueiro Felipe Costa cabeceou, e o goleiro Wesley espalmou para o volante Pablo Nereu empurrar a bola para dentro do gol.

A Francana pressionou em busca do empate, mas o time de Americana se defendeu bem e segurou a vitória. Aos 29 minutos, Jhonata quase conseguiu o empate, mas o goleiro Matheus Inácio fez uma boa defesa.