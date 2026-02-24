A noite que terminou em tragédia na represa de Rifaina, no último sábado, 21, marcou para sempre a vida dos sobreviventes. Nessa segunda-feira, 23, durante velório de uma das seis vítimas do acidente com a lancha no rio Grande, em relato emocionado, Rogério Souza contou, em detalhes, como foram os momentos que antecederam o acidente de lancha que deixou seis mortos.

Segundo ele, o grupo navegava pelo rio quando percebeu que havia se desorientado. “Estávamos no meio do rio, fizemos um retorno pro lado da beirada da água (margem do rio). Fizemos esse retorno porque nos perdemos, vimos que a luz estava atrás e voltamos. Aí, viramos o barco, voltou devagarzinho”.

Rogério afirma que a visibilidade era extremamente baixa e que tentava ajudar iluminando o caminho com o próprio celular.