Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 24, na rua Antônio Joaquim Junqueira, no bairro São Luiz, zona leste de Franca. Duas motocicletas bateram de frente, deixaram três feridos, os dois condutores ficaram gravemente feridos.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista que conduzia uma Honda CG teria invadido a pista contrária e atingido de frente uma Motu que estava com uma mulher na garupa. O impacto foi extremamente violento, deixando as vítimas caídas no asfalto e exigindo atendimento de urgência.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a atuação da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro às vítimas. Após os primeiros atendimentos ainda no local, os dois motociclistas foram encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Franca - a mulher estava estável.