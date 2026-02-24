24 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
GRAVÍSSIMO

Acidente frontal entre motos deixa dois em estado gravissimo

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Local do acidente, após o socorro das vítimas
Local do acidente, após o socorro das vítimas

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 24, na rua Antônio Joaquim Junqueira, no bairro São Luiz, zona leste de Franca. Duas motocicletas bateram de frente, deixaram três feridos, os dois condutores ficaram gravemente feridos.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista que conduzia uma Honda CG teria invadido a pista contrária e atingido de frente uma Motu que estava com uma mulher na garupa. O impacto foi extremamente violento, deixando as vítimas caídas no asfalto e exigindo atendimento de urgência.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a atuação da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro às vítimas. Após os primeiros atendimentos ainda no local, os dois motociclistas foram encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Franca - a mulher estava estável.

O condutor da Motu está em estado grave. Já o motociclista da CG, que teria invadido a pista contrária, encontra-se em estado gravíssimo.

As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários