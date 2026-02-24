Morreu na madrugada desta terça-feira, aos 83 anos, Delcides Spirlandelli, empresário tradicional de Franca.

À frente da Oficina Spirlandelli Imports, na avenida Brasil, ele dedicou mais de 40 anos ao trabalho, tornando-se referência no setor e construindo uma trajetória marcada pela dedicação e pelo respeito dos clientes e amigos.

A causa da morte não foi informada pela família.