Morreu na madrugada desta terça-feira, aos 83 anos, Delcides Spirlandelli, empresário tradicional de Franca.
À frente da Oficina Spirlandelli Imports, na avenida Brasil, ele dedicou mais de 40 anos ao trabalho, tornando-se referência no setor e construindo uma trajetória marcada pela dedicação e pelo respeito dos clientes e amigos.
A causa da morte não foi informada pela família.
Delcides era casado com Meire, pai de Wilson e Aparecida Helena, avô de Guilherme, Tássia, Letícia e Yuri, e deixa ainda seis bisnetos.
O velório ocorre no Memorial da Funerária Nova Franca. O sepultamento está marcado para as 16 horas, no Cemitério Parque Jardim das Oliveiras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.