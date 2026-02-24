24 de fevereiro de 2026
LUTO

Morre o empresário Delcides Spirlandelli, aos 83 anos

Reprodução
Delcides Spirlandelli deixa mulher, filhos, netos e bisnetos
Delcides Spirlandelli deixa mulher, filhos, netos e bisnetos

Morreu na madrugada desta terça-feira, aos 83 anos, Delcides Spirlandelli, empresário tradicional de Franca.

À frente da Oficina Spirlandelli Imports, na avenida Brasil, ele dedicou mais de 40 anos ao trabalho, tornando-se referência no setor e construindo uma trajetória marcada pela dedicação e pelo respeito dos clientes e amigos.

A causa da morte não foi informada pela família.

Delcides era casado com Meire, pai de Wilson e Aparecida Helena, avô de Guilherme, Tássia, Letícia e Yuri, e deixa ainda seis bisnetos.

O velório ocorre no Memorial da Funerária Nova Franca. O sepultamento está marcado para as 16 horas, no Cemitério Parque Jardim das Oliveiras.

