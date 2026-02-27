A Secretaria de Saúde de Franca realizará neste sábado, 28, o terceiro Arrastão da Dengue de 2026, em bairros da região do Jardim Francano. A ação será feita em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e vai atender os jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.
Entre as vias que serão percorridas, estão a avenida Rio Branco, rua Santo Bolela, avenida Paschoal Pulicano, rua General Telles, avenida Dr. Antônio Barbosa Filho e as ruas Ana Bassalo e Ituverava.
A partir das 8h, equipes vão recolher materiais que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue. Serão retirados itens como latas, garrafas plásticas e de vidro, vasos, baldes e pneus.
Segundo a Prefeitura, não serão recolhidos móveis nem pneus de borracharias. Apenas materiais deixados nas calçadas serão levados, e as equipes não entrarão nas residências. Por isso, a orientação é que os moradores separem os objetos que precisam ser descartados e os coloquem nas calçadas na noite desta sexta-feira, 27, ou na manhã de sábado.
Em caso de chuva forte, a ação será cancelada.
1,7 tonelada de materiais foi recolhida neste ano
Neste ano, duas edições do Arrastão da Dengue já foram realizadas e resultaram na retirada de mais de 1,7 tonelada de materiais nos Jardins Palmeiras, Anita e Residencial Júlio D’Elia, além dos bairros São José e parte da Vila Santa Cruz.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da Vigilância Sanitária: (16) 3706-8437, (16) 3706-8438 e (16) 3706-8439.
Franca tem quase 300 casos de dengue
De acordo com a Secretaria de Saúde, Franca registra, até o momento, 280 casos confirmados de dengue em 2026. Não há registro de mortes pela doença.
