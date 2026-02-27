A Secretaria de Saúde de Franca realizará neste sábado, 28, o terceiro Arrastão da Dengue de 2026, em bairros da região do Jardim Francano. A ação será feita em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e vai atender os jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.

Entre as vias que serão percorridas, estão a avenida Rio Branco, rua Santo Bolela, avenida Paschoal Pulicano, rua General Telles, avenida Dr. Antônio Barbosa Filho e as ruas Ana Bassalo e Ituverava.

A partir das 8h, equipes vão recolher materiais que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue. Serão retirados itens como latas, garrafas plásticas e de vidro, vasos, baldes e pneus.