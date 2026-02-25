A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 562 quilos de maconha e prendeu um homem de 31 anos nessa terça-feira, 24, durante uma ação na BR-050, em Uberaba (MG). A droga seria entregue na região de Franca.
Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada a um Fiat Fiorino branco, que desobedeceu e iniciou fuga pela rodovia. Após quilômetros de acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo e tentou escapar a pé por uma área de matagal às margens da pista.
Os policiais realizaram um cerco na região e conseguiram localizar e prender o suspeito.
Durante a vistoria no utilitário, que possuía registro de roubo ou furto e circulava com placas clonadas, foram encontrados 562 quilos de maconha. O homem informou que havia buscado a droga em Uberlândia e que faria a entrega em Igarapava, cidade da região de Franca.
O veículo, a droga e o preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Uberaba, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.