A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira, 23, Eduarda de Oliveira Nogueira, de 27 anos, acusada de matar João Gabriel Bento da Silva, de 17 anos, e tentar matar a namorada dele, durante uma briga na madrugada do dia 16, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. Ela tinha mandado de prisão em aberto, era considerada foragida e foi presa em Cajuru.

De acordo com o delegado do caso, João Batistucci, Eduarda deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Civil. Após prisão, ela foi levada para cadeia feminina de Cajuru.

A polícia não deu detalhes sobre a prisão da suspeita, que é moradora de Morro Agudo.

Relembre o caso