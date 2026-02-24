24 de fevereiro de 2026
ASSASSINATO

Polícia Civil prende mulher acusada de matar jovem de 17 anos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/WhatsApp GCN
Eduarda de Oliveira, de 27 anos, acusada de esfaquear e matar João Gabriel, de 17 anos
Eduarda de Oliveira, de 27 anos, acusada de esfaquear e matar João Gabriel, de 17 anos

A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira, 23, Eduarda de Oliveira Nogueira, de 27 anos, acusada de matar João Gabriel Bento da Silva, de 17 anos, e tentar matar a namorada dele, durante uma briga na madrugada do dia 16, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. Ela tinha mandado de prisão em aberto, era considerada foragida e foi presa em Cajuru.

De acordo com o delegado do caso, João Batistucci, Eduarda deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Civil. Após prisão, ela foi levada para cadeia feminina de Cajuru.

A polícia não deu detalhes sobre a prisão da suspeita, que é moradora de Morro Agudo.

Relembre o caso

O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de fevereiro, após uma briga durante uma festa de carnaval. A confusão teria começado ainda no recinto do evento, quando João Gabriel Bento da Silva, de 17 anos, se desentendeu com o ex-namorado de sua companheira.

A discussão continuou do lado de fora do recinto, a cerca de 100 metros da saída. Segundo a Polícia Militar, Eduarda, amiga do ex-namorado, teria chegado ao local armada com uma faca e atacado o casal.

João Gabriel foi atingido no pescoço e nas costas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A namorada dele, também de 17 anos, foi esfaqueada quatro vezes, com golpes que atingiram o braço e as costas. Ela sobreviveu.

Após a confusão, dois homens foram até a casa de Eduarda. Uma outra pessoa que estava no imóvel foi baleada e segue internada em estado grave. Um cachorro da raça pitbull morreu no local.

Após o crime, a suspeita fugiu e passou a ser considerada foragida.

