O Cruzeiro Basquete, que disputa o NBB (Novo Basquete Brasil) pela primeira vez, anunciou a contratação do ex-técnico do Sesi Franca Basquete, Lula Ferreira, de 75 anos, para ocupar o cargo de consultor nesta terça-feira, 24.

O clube de Belo Horizonte (MG) divulgou a contratação em suas redes sociais em um vídeo com a presença do diretor do Cruzeiro Basquete, Kaká Carone, juntamente com Lula.

O dirigente disse que a agremiação busca estruturar a equipe dentro e fora de quadra, por isso aposta na experiência do ex-treinador. “A instituição buscou uma pessoa que realmente tem a cultura e um espírito vitorioso. Trazer um profissional do calibre do Lula Ferreira diz muito sobre a nossa visão de futuro e sobre onde queremos chegar nos próximos anos”.