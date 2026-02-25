O Cruzeiro Basquete, que disputa o NBB (Novo Basquete Brasil) pela primeira vez, anunciou a contratação do ex-técnico do Sesi Franca Basquete, Lula Ferreira, de 75 anos, para ocupar o cargo de consultor nesta terça-feira, 24.
O clube de Belo Horizonte (MG) divulgou a contratação em suas redes sociais em um vídeo com a presença do diretor do Cruzeiro Basquete, Kaká Carone, juntamente com Lula.
O dirigente disse que a agremiação busca estruturar a equipe dentro e fora de quadra, por isso aposta na experiência do ex-treinador. “A instituição buscou uma pessoa que realmente tem a cultura e um espírito vitorioso. Trazer um profissional do calibre do Lula Ferreira diz muito sobre a nossa visão de futuro e sobre onde queremos chegar nos próximos anos”.
Lula Ferreira, ex-técnico do Franca, COC Ribeirão, Brasília e da seleção brasileira, destacou a importância de iniciativas externas para o fortalecimento do clube. Até recentemente, ele atuava como supervisor da equipe francana.
Segundo Lula, são os processos que vêm “de fora para dentro” que contribuem para a grandeza da instituição. Ele também ressaltou que a iniciativa do Cruzeiro é inédita no que se refere à criação do cargo.
“O Cruzeiro ganhou a oportunidade de estar no NBB, maior competição de basquetebol de clubes do Brasil, e está se estruturando de uma maneira muito interessante, porque está trazendo uma estrutura forte de fora da quadra para levar para dentro da quadra e esse é o caminho para o sucesso”, disse o treinador.
O Cruzeiro Basquete ocupa atualmente a 14ª colocação no NBB após 27 jogos, sendo 9 vitórias e 18 derrotas. De acordo com o regulamento, 16 times das 20 equipes participantes avançam às oitavas de final da competição.
