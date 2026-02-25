Franca recebe, na próxima quarta-feira, 4, o ex-candidato à Presidência da República em 2022, Padre Kelmon, e o ex-secretário do governo Jair Bolsonaro (PL), Felipe Carmona.

Eles participarão de um encontro voltado ao debate sobre valores familiares, fé e responsabilidade parental. A programação faz parte da divulgação do projeto “Meus Filhos, Minhas Regras”. A dupla também será entrevistada na Rádio Difusora.

O evento, intitulado “Encontro entre Amigos”, será realizado às 19 horas, na rua Emílio Bertoni, 1.640, no Jardim Petráglia, em Franca. A entrada será gratuita, porém os organizadores informam que é necessário confirmar presença previamente pelo telefone (16) 99720-7738.