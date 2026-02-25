Franca recebe, na próxima quarta-feira, 4, o ex-candidato à Presidência da República em 2022, Padre Kelmon, e o ex-secretário do governo Jair Bolsonaro (PL), Felipe Carmona.
Eles participarão de um encontro voltado ao debate sobre valores familiares, fé e responsabilidade parental. A programação faz parte da divulgação do projeto “Meus Filhos, Minhas Regras”. A dupla também será entrevistada na Rádio Difusora.
O evento, intitulado “Encontro entre Amigos”, será realizado às 19 horas, na rua Emílio Bertoni, 1.640, no Jardim Petráglia, em Franca. A entrada será gratuita, porém os organizadores informam que é necessário confirmar presença previamente pelo telefone (16) 99720-7738.
De acordo com a organização, o projeto tem como foco pautas relacionadas à criança e ao adolescente, mulheres e vítimas de violência. “Quando falamos do ‘Meus Filhos, Minhas Regras’, a ideia é trazer a responsabilidade da criação dos filhos aos pais, que a cada dia que passa estão terceirizando essa responsabilidade”, destacou a representante do movimento, Lígia Maria de Paula Menezes.
O encontro será em formato de bate-papo, com espaço para perguntas e interação com o público. Segundo os organizadores, a proposta é que os convidados compartilhem experiências, trajetória pessoal, desafios e perspectivas sobre temas ligados à família e à sociedade.
Antes, Padre Kelmon e Felipe Carmona serão entrevistados no programa Show da Manhã, apresentado por Valdes Rodrigues, na Rádio Difusora AM 1030 kHz, por volta das 9h. A agenda também é composta por uma reunião institucional com o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Trajetórias
Padre Kelmon, nascido em Salvador (BA) em 21 de outubro de 1976, possui formação em Filosofia, Teologia e Pedagogia. Tornou-se nacionalmente conhecido ao disputar a Presidência da República em 2022 pelo PTB, após a candidatura de Roberto Jefferson ser impedida. Posteriormente, fundou o Foro do Brasil, movimento de orientação conservadora voltado à articulação de lideranças políticas e religiosas no país, e lançou o livro “Fé e Política de Mãos Dadas”, em 2024.
A expectativa da organização é reunir apoiadores e interessados em discutir temas ligados à defesa da família, liberdade de expressão e participação social, em um ambiente descrito como aberto ao diálogo e à troca de experiências.
Felipe Carmona Cantera nasceu em São Paulo (SP), em 16 de fevereiro de 1985. É advogado, especialista em Contratos Administrativos e Licitação pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e já atuou como professor de Direito Constitucional.
No governo federal, foi nomeado secretário Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual durante a gestão de Mário Frias na Secretaria Especial de Cultura. Também exerceu cargos na Fundação ITESP e na Prefeitura de São Caetano do Sul. Em 2022, disputou uma vaga como deputado estadual, obtendo 26.342 votos.
