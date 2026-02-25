Um homem de 39 anos foi preso nesta quarta-feira, 25, em Patrocínio Paulista durante uma ação da equipe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, que deu apoio à delegacia da cidade.

Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva por crimes de agressão contra mulher, no contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medidas protetivas.

Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que o homem estaria escondido em uma casa abandonada. O local também estaria sendo usado por ele como ponto de venda de drogas.