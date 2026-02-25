Um homem de 39 anos foi preso nesta quarta-feira, 25, em Patrocínio Paulista durante uma ação da equipe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, que deu apoio à delegacia da cidade.
Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva por crimes de agressão contra mulher, no contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medidas protetivas.
Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que o homem estaria escondido em uma casa abandonada. O local também estaria sendo usado por ele como ponto de venda de drogas.
Os investigadores foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito no imóvel.
Na casa, os policiais localizaram porções de crack, em quantidade suficiente para render até 50 pedras prontas para venda. Também foram encontrados objetos usados para cortar e embalar a droga.
Diante da situação, o homem também foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
Ele foi levado para a sede da Dise, em Franca, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.