Um grave acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida e a moto completamente destruída após a condutora de um carro avançar na sinalização de parada obrigatória. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 25, na Vila Duque de Caxias, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a condutora de um Hyundai HB20S chumbo, que seguia pela rua Hermógenes de Melo, teria avançado na sinalização de “Pare”. Testemunhas relataram que ela chegou a reduzir a velocidade, mas não parou totalmente.

No momento em que cruzava a via, a motociclista, que trafegava pela rua Professor Geraldo Foroni — via preferencial — foi surpreendida pela entrada do carro.