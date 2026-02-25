Um grave acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida e a moto completamente destruída após a condutora de um carro avançar na sinalização de parada obrigatória. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 25, na Vila Duque de Caxias, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a condutora de um Hyundai HB20S chumbo, que seguia pela rua Hermógenes de Melo, teria avançado na sinalização de “Pare”. Testemunhas relataram que ela chegou a reduzir a velocidade, mas não parou totalmente.
No momento em que cruzava a via, a motociclista, que trafegava pela rua Professor Geraldo Foroni — via preferencial — foi surpreendida pela entrada do carro.
Ao perceber o veículo avançando, a jovem ainda tentou frear. A moto, uma Honda Biz branca e marrom, derrapou no asfalto. A condutora caiu e foi arrastada junto com a motocicleta.
A moto ficou presa embaixo do carro, enquanto a jovem foi arrastada para a parte frontal do veículo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda na via. A jovem sofreu fratura na perna direita e escoriações nos braços. Ela foi encaminhada para atendimento médico, na Santa Casa de Franca.
A motorista do carro permaneceu no local, bastante abalada e assustada. Ela prestou apoio à vítima e colaborou com os esclarecimentos aos bombeiros e policiais que atenderam à ocorrência.
Os danos na motocicleta foram muito significativos, com a lataria praticamente destruída. O HB20S também teve avarias, porém de menor proporção. A condutora do carro não sofreu ferimentos.
A ocorrência foi registrada e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
