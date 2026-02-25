25 de fevereiro de 2026
EM CASA

Francana busca reação na A3 contra o Rio Branco, no Lanchão

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/AAF
Felipe Alves poderá fazer sua estreia na Veterana nesta quarta-feira
Felipe Alves poderá fazer sua estreia na Veterana nesta quarta-feira

A Francana busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Rio Branco, nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A equipe esmeraldina não vence um jogo na competição há três rodadas.

Com os últimos tropeços, a Veterana estacionou nos 6 pontos, deixou o G8 e corre perigo de voltar à zona de rebaixamento (Z2). O time comandado por Luís Gustavo "Viola" começa a rodada na 13ª colocação. O Rio Branco está logo à frente, na 12ª posição, com 7 pontos.

Viola poderá contar com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o São Bernardo. Com isso, o lateral-esquerdo Tico, que jogou improvisado na zaga ao lado de Rossi, volta à sua posição original.

Por sua vez, o volante Léo "Galinha" ficará de fora devido ao terceiro cartão amarelo. O treinador tem a possibilidade de colocar outro volante, ou escalar um jogador mais ofensivo, jogando em seus domínios. Se optar pela primeira opção, o treinador poderá promover a estreia do volante recém-contratado Felipe Alves, 34 anos. O nome do jogador já consta no BID (Boletim Informativo Diário).

Além da partida desta quarta-feira no "Lanchão", a Veterana terá apenas mais dois compromissos em casa nesta fase do campeonato: contra o Rio Preto, dia 4 de março, e diante do Rio Claro, dia 15. As outras quatro partidas serão fora de casa, contra: Paulista, Portuguesa Santista, União São João e Marília.

Os ingressos para a partida da Veterana custam: R$ 20 arquibancadas e R$ 40 numeradas.

Classificação:

Equipes                                  PG

  1. Portuguesa Santista          18
  2. Marília                                18
  3. Rio Claro                            17
  4. Catanduva                          15
  5. São Bernardo                     15
  6. XV de Jaú                           14
  7. Paulista                              11
  8. Rio Preto                            11
  9. União São João                 10
  10. União Barbarense            10
  11. Bandeirante                     9
  12. Rio Branco                      7
  13. Francana                         6
  14. Desportivo Brasil             5
  15. União Suzano                  4
  16. Itapirense                         4

