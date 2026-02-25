A Francana busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Rio Branco, nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A equipe esmeraldina não vence um jogo na competição há três rodadas.
Com os últimos tropeços, a Veterana estacionou nos 6 pontos, deixou o G8 e corre perigo de voltar à zona de rebaixamento (Z2). O time comandado por Luís Gustavo "Viola" começa a rodada na 13ª colocação. O Rio Branco está logo à frente, na 12ª posição, com 7 pontos.
Viola poderá contar com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o São Bernardo. Com isso, o lateral-esquerdo Tico, que jogou improvisado na zaga ao lado de Rossi, volta à sua posição original.
Por sua vez, o volante Léo "Galinha" ficará de fora devido ao terceiro cartão amarelo. O treinador tem a possibilidade de colocar outro volante, ou escalar um jogador mais ofensivo, jogando em seus domínios. Se optar pela primeira opção, o treinador poderá promover a estreia do volante recém-contratado Felipe Alves, 34 anos. O nome do jogador já consta no BID (Boletim Informativo Diário).
Além da partida desta quarta-feira no "Lanchão", a Veterana terá apenas mais dois compromissos em casa nesta fase do campeonato: contra o Rio Preto, dia 4 de março, e diante do Rio Claro, dia 15. As outras quatro partidas serão fora de casa, contra: Paulista, Portuguesa Santista, União São João e Marília.
Os ingressos para a partida da Veterana custam: R$ 20 arquibancadas e R$ 40 numeradas.
Classificação:
Equipes PG
- Portuguesa Santista 18
- Marília 18
- Rio Claro 17
- Catanduva 15
- São Bernardo 15
- XV de Jaú 14
- Paulista 11
- Rio Preto 11
- União São João 10
- União Barbarense 10
- Bandeirante 9
- Rio Branco 7
- Francana 6
- Desportivo Brasil 5
- União Suzano 4
- Itapirense 4
