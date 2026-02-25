A Francana busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Rio Branco, nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A equipe esmeraldina não vence um jogo na competição há três rodadas.

Com os últimos tropeços, a Veterana estacionou nos 6 pontos, deixou o G8 e corre perigo de voltar à zona de rebaixamento (Z2). O time comandado por Luís Gustavo "Viola" começa a rodada na 13ª colocação. O Rio Branco está logo à frente, na 12ª posição, com 7 pontos.

Viola poderá contar com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o São Bernardo. Com isso, o lateral-esquerdo Tico, que jogou improvisado na zaga ao lado de Rossi, volta à sua posição original.