Franca recebe neste domingo, 1º de março, às 10h, o espetáculo infantil “Amora no País da Diversidade”, da Cia Maracacá. A apresentação é gratuita, com classificação livre, e será realizada no Espaço CIRRCO, localizado no bairro Villagio Mundo Novo. A atividade integra o Projeto BrincAção, contemplado pelo Edital Bolsa Cultura 2025, com apoio da Prefeitura de Franca e da Secretaria de Esporte e Cultura.

Inspirado no universo de “Alice no País das Maravilhas”, o espetáculo propõe uma vivência lítero-musical em que a personagem Amora embarca em uma viagem pelas diferentes regiões do Brasil, apresentando ao público a riqueza cultural do país por meio da música, dos ritmos, das brincadeiras e das tradições populares. A proposta é interativa e convida crianças e adultos a cantar, brincar e participar ativamente da narrativa.

“O espetáculo 'Amora no País da Diversidade' nasce de um desejo muito profundo de celebrar o Brasil em sua pluralidade cultural e humana. O processo de criação foi construído com muita pesquisa sobre os estados brasileiros, seus ritmos, suas histórias e suas identidades, sempre com o cuidado de traduzir esse universo para a infância de forma lúdica, sensível e participativa”, relatou Camila Bastianini.