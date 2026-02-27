Franca recebe neste domingo, 1º de março, às 10h, o espetáculo infantil “Amora no País da Diversidade”, da Cia Maracacá. A apresentação é gratuita, com classificação livre, e será realizada no Espaço CIRRCO, localizado no bairro Villagio Mundo Novo. A atividade integra o Projeto BrincAção, contemplado pelo Edital Bolsa Cultura 2025, com apoio da Prefeitura de Franca e da Secretaria de Esporte e Cultura.
Inspirado no universo de “Alice no País das Maravilhas”, o espetáculo propõe uma vivência lítero-musical em que a personagem Amora embarca em uma viagem pelas diferentes regiões do Brasil, apresentando ao público a riqueza cultural do país por meio da música, dos ritmos, das brincadeiras e das tradições populares. A proposta é interativa e convida crianças e adultos a cantar, brincar e participar ativamente da narrativa.
“O espetáculo 'Amora no País da Diversidade' nasce de um desejo muito profundo de celebrar o Brasil em sua pluralidade cultural e humana. O processo de criação foi construído com muita pesquisa sobre os estados brasileiros, seus ritmos, suas histórias e suas identidades, sempre com o cuidado de traduzir esse universo para a infância de forma lúdica, sensível e participativa”, relatou Camila Bastianini.
Além do caráter educativo, a apresentação também se destaca pelo compromisso com a inclusão. O espetáculo foi adaptado para garantir a participação de crianças surdas, ampliando o acesso à arte e promovendo uma experiência cultural mais democrática para o público.
“Desenvolver um espetáculo litero-musical adaptado para crianças surdas foi um passo fundamental para reafirmar que a arte deve ser acessível e acolhedora. A estreia representa não apenas a apresentação de uma obra artística, mas a concretização de um propósito: ampliar o acesso à cultura e promover pertencimento”, afirmou.
A Cia Maracacá é um coletivo artístico formado exclusivamente por mulheres - Camila Bastianini, Renata Prado e Kelly Boraschi. O grupo desenvolve trabalhos que unem teatro, música e literatura, com foco na valorização da cultura popular brasileira, na arte educativa e na inclusão cultural. No espetáculo, Kelly Boraschi assume o ukulele, Camila Bastianini a percussão e Renata Prado o violão.
Voltado ao público infantil, mas com proposta capaz de alcançar diferentes faixas etárias, “Amora no País da Diversidade” busca proporcionar uma experiência de encontro entre culturas, linguagens e pessoas.
