Três cavalos foram flagrados na manhã desta quarta-feira, 25, revirando lixo na calçada da EMEB “Profª Olívia Corrêa Costa”, localizada na rua Antônio Miras Molina, no Jardim Paineiras, região Norte de Franca.
De acordo com o morador que fez o registro, a presença de animais de grande porte soltos no bairro é recorrente, principalmente nos dias em que os moradores colocam o lixo para coleta.
"Não tem muito o que fazer, vira e mexe, espantamos os animais para o pasto, mas eles sempre voltam. A Prefeitura recolhe os animais raramente, mas eles sempre voltam", disse o desenvolvedor de sistemas, Rafael Silva.
A suspeita da população é de que os cavalos venham de pastos da região que não possuem cerca adequada, o que facilitaria a circulação pelas ruas do bairro.
Responsabilidade dos donos
Em nota, a Prefeitura de Franca informou que o Canil Municipal não recebeu registro de denúncias sobre animais de grande porte soltos no Jardim Paineiras nesta quarta-feira. Ainda assim, uma equipe seria enviada ao endereço citado para verificação.
A administração municipal reforçou que a posse e a guarda dos animais são de inteira responsabilidade dos proprietários.
Denúncia de animais soltos
As denúncias de animais de grande porte soltos em vias e áreas públicas, ou em situação de maus-tratos, devem ser feitas pelos telefones/WhatsApp (16) 3727-0592 e pela Guarda Civil pelo (16) 3706-6515 ou 153.
O Serviço de Recolha de Animais é prestado por empresa contratada, acionada após o recebimento da solicitação pelos canais oficiais.
