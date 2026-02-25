Três cavalos foram flagrados na manhã desta quarta-feira, 25, revirando lixo na calçada da EMEB “Profª Olívia Corrêa Costa”, localizada na rua Antônio Miras Molina, no Jardim Paineiras, região Norte de Franca.

De acordo com o morador que fez o registro, a presença de animais de grande porte soltos no bairro é recorrente, principalmente nos dias em que os moradores colocam o lixo para coleta.

"Não tem muito o que fazer, vira e mexe, espantamos os animais para o pasto, mas eles sempre voltam. A Prefeitura recolhe os animais raramente, mas eles sempre voltam", disse o desenvolvedor de sistemas, Rafael Silva.