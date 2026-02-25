O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vai interditar, nesta quarta-feira, 25, a vicinal Jorge Luiz, que liga São José da Bela Vista a Nuporanga, para realizar obras na ponte tubular, no município de São José. Uma nova estrutura deve ser construída no local. A previsão é que a vicinal fique interditada por cerca de 12 meses.
A travessia, localizada no km 5,8 sobre o rio Buritis, apresentou rachaduras e afundamento na pavimentação há cerca de dois anos, quando o trecho ficou fechado. Na ocasião, a Prefeitura de São José da Bela Vista providenciou a manutenção. Os problemas na estrutura foram agravadas por conta das chuvas.
A interdição faz parte da primeira etapa da obra, que deve começar em duas semanas, segundo o prefeito de São José da Bela Vista, Walter Cássio (MDB). “A interdição é necessária para agilizar o processo de obras, que devem começar em até duas semanas, conforme informado pela superintendência do órgão”, disse o prefeito.
De acordo com Alexsandro Silva, engenheiro da Prefeitura de São José da Bela Vista, será construída uma nova ponte no lugar da atual travessia tubular.
Com a interdição de um trecho que compreende 13 km da SPA 059/345, entre as duas cidades, os usuários e motoristas terão de buscar rotas alternativas.
Rotas alternativas
Para quem sai de Franca pela rodovia Fábio Talarico (SP-345), o acesso a São José da Bela Vista poderá ser feito normalmente. Já o acesso a Nuporanga ficará bloqueado por conta da interdição da SPA 059/345.
Motoristas que partem das regiões de Ribeirão Preto e Batatais, pela rodovia Altino Arantes (SP-351), terão acesso apenas a Nuporanga, sem possibilidade de seguir até São José da Bela Vista.
No caso de São Joaquim da Barra, os acessos permanecerão assim: para Nuporanga, somente pela Altino Arantes; e para São José da Bela Vista, exclusivamente pela Fábio Talarico.
Na região de Sales Oliveira, Orlândia e cidades vizinhas, quem utiliza as rodovias SP-351 e SP-328 também poderá acessar apenas Nuporanga, ficando bloqueado o trecho até São José da Bela Vista.
