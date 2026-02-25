O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vai interditar, nesta quarta-feira, 25, a vicinal Jorge Luiz, que liga São José da Bela Vista a Nuporanga, para realizar obras na ponte tubular, no município de São José. Uma nova estrutura deve ser construída no local. A previsão é que a vicinal fique interditada por cerca de 12 meses.

A travessia, localizada no km 5,8 sobre o rio Buritis, apresentou rachaduras e afundamento na pavimentação há cerca de dois anos, quando o trecho ficou fechado. Na ocasião, a Prefeitura de São José da Bela Vista providenciou a manutenção. Os problemas na estrutura foram agravadas por conta das chuvas.

A interdição faz parte da primeira etapa da obra, que deve começar em duas semanas, segundo o prefeito de São José da Bela Vista, Walter Cássio (MDB). “A interdição é necessária para agilizar o processo de obras, que devem começar em até duas semanas, conforme informado pela superintendência do órgão”, disse o prefeito.