Um susto marcou a manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Ronan Rocha, no trecho entre Franca e Patrocínio Paulista. Um motorista de 29 anos se envolveu em um acidente após cochilar e perder o controle do veículo e capotar no quilômetro 23 da via.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o condutor havia saído do Jardim Aeroporto e seguia no sentido Patrocínio Paulista quando, teria dormido ao volante e perdido o controle. O carro, um Corsa Classic verde, atravessou o canteiro central e capotou, ficando com as rodas para cima.

Equipes da concessionária ViaPaulista foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar da gravidade da cena, o motorista conseguiu sair sozinho do veículo e não sofreu ferimentos graves. Ele foi avaliado pelos socorristas, mas optou por não ser encaminhado ao hospital.