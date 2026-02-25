25 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESCAPA ILESO

Motorista cochila ao volante e capota carro na Ronan Rocha

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Corsa Classic capotou no canteiro central da Ronan Rocha
Corsa Classic capotou no canteiro central da Ronan Rocha

Um susto marcou a manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Ronan Rocha, no trecho entre Franca e Patrocínio Paulista. Um motorista de 29 anos se envolveu em um acidente após cochilar e perder o controle do veículo e capotar no quilômetro 23 da via.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o condutor havia saído do Jardim Aeroporto e seguia no sentido Patrocínio Paulista quando, teria dormido ao volante e perdido o controle. O carro, um Corsa Classic verde, atravessou o canteiro central e capotou, ficando com as rodas para cima.

Equipes da concessionária ViaPaulista foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar da gravidade da cena, o motorista conseguiu sair sozinho do veículo e não sofreu ferimentos graves. Ele foi avaliado pelos socorristas, mas optou por não ser encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários