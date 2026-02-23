O clima foi de profunda tristeza, com choro e abraços apertados entre familiares e amigos, nos três locais onde ocorreram as despedidas: Memorial Nova Franca, Velório São Vicente e Velório Santo Agostinho. Assim como os velórios, todos os sepultamentos aconteceram em Franca .

O portal GCN/Sampi acompanhou, nesta segunda-feira, 23, os velórios das vítimas do acidente náutico que deixou seis pessoas mortas durante um passeio de lancha na represa do Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), na noite do último sábado, 21.

Em entrevista exclusiva ao GCN, familiares falaram sobre a dor da perda e relembraram momentos vividos com as vítimas.

“Não era para ele estar lá”, diz tia de Viviane

A tia de Viviane Aredes, Rosângela Teixeira, de 51 anos, se emocionou ao falar sobre a sobrinha e o sobrinho-neto, Bento, de 4 anos, que também morreu na tragédia. Segundo Rosângela, a notícia foi recebida por meio de uma ligação da irmã, mãe de Viviane, que comunicou o ocorrido à família. “Minha irmã me ligou avisando. Foi inacreditável. A gente não conseguia entender o que tinha acontecido. Entramos nas redes sociais, e só se falava disso”, contou.

Rosângela descreveu Viviane como uma mãe extremamente dedicada aos filhos — Bento, de 4 anos, que morreu na tragédia, e o adolescente de 16 anos, que também estava na lancha e sobreviveu. “Ela era apaixonada por eles. Eram grudados.”